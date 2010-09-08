استیضاح شهردار ارومیه تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، به دنبال انتشار خبر استیضاح شهردار ارومیه در برخی سایتهای مجازی و هفته نامه های محلی آذربایجان غربی، روابط عمومی و امور بین المللی شهرداری ارومیه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرده، این موضوع در پی غرض ورزی برخی افراد بروز یافته و از اساس کذب محض است و انتصاب امیرسحابی رئیس سازمان پسماندهای شهداری ارومیه به عنوان سرپرست شهرداری شایعه ای بیش نیست.

مدیریت شهری ارومیه بدون توجه به این شایعات خدمت به شهروندان را تکلیف خود دانسته و اقدامات عمرانی را بدون کوچکترین وقفه ادامه خواهد داد.

شهردار ارومیه در راستای شفاف سازی این موضوع ساعت 11 صبح روز پنج شنبه 19 شهریور ماه سالجاری در برنامه رادیویی شهریمیز و ساعت 20 و 45 دقیقه شامگاه همان روز در گفتگوی ویژه خبری حضور خواهد یافت.

استیضاح شهردار ارومیه صحت ندارد

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه ضمن تکذیب استیضاح شهردار ارومیه، گفت: روز دوشنبه هفته جاری در جلسه هفتگی شورا در راستای شفاف سازی و بررسی عملکرد شهردار سوالات مکتوب در حوزه های فرهنگی، عمرانی و اجتماعی به وی تحویل شد.

پرویز جلیلی با اشاره به اینکه شهردار ارومیه روز شنبه هفته آینده پاسخ این سئوالات را به شورای شهر ارائه خواهد کرد، بیان داشت: در صورت قانع نشدن اعضای شورای شهر با پاسخهای ارائه شده وی بر اساس قانون استیضاح خواهد شد.

وی ادامه داد: از ابتدای فعالیت شهردار تا کنون طی سه نامه کتبی سوالاتی مبنی بر ارائه عملکرد به وی ارسال و پاسخ های قانع کننده ای دریافت شده است.