اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر را به این شرح اعلام کرد:

جمعه 19/6/89

* سایپا – شاهین (ساعت 17 - ورزشگاه انقلاب کرج)

داور : یداله جهانبازی – کمک ها : مجید شمس و سعید زارع – داور چهارم : پیروز سیف اله پور – ناظر: محمدرضا فلاح



* پیکان - نفت تهران (ساعت 17 - ورزشگاه شهید رجایی قزوین)

داور : علیرضا فغانی – کمک ها : سعید علی نژادیان و محمدرضا امینی – داور چهارم : محمد ملکی – ناظر: حاتم بک پور



* تراکتور سازی - ذوب آهن اصفهان (ساعت 17 - ورزشگاه یادگار امام تبریز)

داور : هدایت ممبینی – کمک ها: مرتضی کریمی و صادق نوری – داور چهارم : رضا کرمانشاهی – ناظر: محمدعلی فروغی



* نفت آبادان - فولاد خوزستان( ساعت 18:45- ورزشگاه تختی آبادان)

داور : محسن ترکی – کمک ها : داود رفعتی و مسعود فرح نیا – داور چهارم : جمشید دانش مهر – ناظر: حسین خوشخوان



* مس کرمان – استقلال (ساعت 18:45 - ورزشگاه شهید باهنر کرمان)

داور : تورج حق وردی – کمک ها: رسول فروغی و محسن فریمانی – داور چهارم : سید مهدی سید علی– ناظر: نادر جعفری



شنبه 20/6/89

* راه آهن – ملوان (ساعت 17:15 - ورزشگاه اکباتان تهران)

داور : محمود رفیعی – کمک ها : غلامرضا آموزگار و بهروز برون – داور چهارم : غلامرضا مستقیم – ناظر: ایرج نظری



* سپاهان اصفهان - شهرداری تبریز(ساعت 17:15 ورزشگاه فولاد شهر اصفهان)

داور : رحیم مهرپیشه – کمک ها: علی موغلی و حسین طالقانی – کمک ها: علیرضا شیخی – ناظر: علی خسروی



*پرسپولیس – پاس (ساعت 19:45 - ورزشگاه آزادی تهران)

داور: شاهین حاج بابایی – کمک ها: علیرضا کهوری – محمدرضا ابوالفضلی – داور چهارم: رسول رهبرفام – ناظر: اسماعیل صفیری



*صبای قم - استیل آذین(ساعت 19:45 - ورزشگاه یادگار امام قم)

داور: مسعود مرادی – کمک ها: حمید نظری و مهدی عالیقدر – داور چهارم : علیرضا اکرمی – ناظر: رحیم رحیمی مقدم