اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر را به این شرح اعلام کرد:
جمعه 19/6/89
* سایپا – شاهین (ساعت 17 - ورزشگاه انقلاب کرج)
داور : یداله جهانبازی – کمک ها : مجید شمس و سعید زارع – داور چهارم : پیروز سیف اله پور – ناظر: محمدرضا فلاح
* پیکان - نفت تهران (ساعت 17 - ورزشگاه شهید رجایی قزوین)
داور : علیرضا فغانی – کمک ها : سعید علی نژادیان و محمدرضا امینی – داور چهارم : محمد ملکی – ناظر: حاتم بک پور
* تراکتور سازی - ذوب آهن اصفهان (ساعت 17 - ورزشگاه یادگار امام تبریز)
داور : هدایت ممبینی – کمک ها: مرتضی کریمی و صادق نوری – داور چهارم : رضا کرمانشاهی – ناظر: محمدعلی فروغی
* نفت آبادان - فولاد خوزستان( ساعت 18:45- ورزشگاه تختی آبادان)
داور : محسن ترکی – کمک ها : داود رفعتی و مسعود فرح نیا – داور چهارم : جمشید دانش مهر – ناظر: حسین خوشخوان
* مس کرمان – استقلال (ساعت 18:45 - ورزشگاه شهید باهنر کرمان)
* راه آهن – ملوان (ساعت 17:15 - ورزشگاه اکباتان تهران)
* سپاهان اصفهان - شهرداری تبریز(ساعت 17:15 ورزشگاه فولاد شهر اصفهان)
*پرسپولیس – پاس (ساعت 19:45 - ورزشگاه آزادی تهران)
*صبای قم - استیل آذین(ساعت 19:45 - ورزشگاه یادگار امام قم)
نظر شما