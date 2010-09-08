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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر اعلام شد

اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر را اعلام کرد که بر این اساس محسن ترکی شهرآورد حساس خوزستان را قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر را به این شرح اعلام کرد:

جمعه 19/6/89
* سایپا – شاهین (ساعت 17 - ورزشگاه انقلاب کرج)
داور : یداله جهانبازی – کمک ها : مجید شمس و سعید زارع – داور چهارم : پیروز سیف اله پور – ناظر: محمدرضا فلاح

* پیکان - نفت تهران (ساعت 17 - ورزشگاه شهید رجایی قزوین)
داور : علیرضا فغانی – کمک ها : سعید علی نژادیان و محمدرضا امینی – داور چهارم : محمد ملکی – ناظر: حاتم بک پور

* تراکتور سازی - ذوب آهن اصفهان (ساعت 17 - ورزشگاه یادگار امام تبریز)
داور : هدایت ممبینی – کمک ها: مرتضی کریمی و صادق نوری – داور چهارم : رضا کرمانشاهی – ناظر: محمدعلی فروغی

* نفت آبادان - فولاد خوزستان( ساعت 18:45- ورزشگاه تختی آبادان)
داور : محسن ترکی – کمک ها : داود رفعتی و مسعود فرح نیا – داور چهارم : جمشید دانش مهر – ناظر: حسین خوشخوان


* مس کرمان – استقلال (ساعت 18:45 - ورزشگاه شهید باهنر کرمان)
داور : تورج حق وردی – کمک ها: رسول فروغی و محسن فریمانی – داور چهارم : سید مهدی سید علی– ناظر: نادر جعفری
 
شنبه 20/6/89   
* راه آهن – ملوان (ساعت 17:15 - ورزشگاه اکباتان تهران)
داور : محمود رفیعی – کمک ها : غلامرضا آموزگار و بهروز برون – داور چهارم : غلامرضا مستقیم – ناظر: ایرج نظری

* سپاهان اصفهان - شهرداری تبریز(ساعت 17:15 ورزشگاه فولاد شهر اصفهان)
داور : رحیم مهرپیشه – کمک ها:  علی موغلی و حسین طالقانی – کمک ها: علیرضا شیخی – ناظر: علی خسروی

*پرسپولیس – پاس (ساعت 19:45 - ورزشگاه آزادی تهران)
داور: شاهین حاج بابایی – کمک ها: علیرضا کهوری – محمدرضا ابوالفضلی – داور چهارم: رسول رهبرفام – ناظر: اسماعیل صفیری

*صبای قم - استیل آذین(ساعت 19:45 - ورزشگاه یادگار امام قم)
داور: مسعود مرادی – کمک ها: حمید نظری و مهدی عالیقدر – داور چهارم : علیرضا اکرمی – ناظر: رحیم رحیمی مقدم
کد مطلب 1148137

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