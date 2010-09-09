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۱۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

120پایگاه فطریه توسط کمیته امداد در بوشهر دایر می شود

120پایگاه فطریه توسط کمیته امداد در بوشهر دایر می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: جهت جمع آوری زکات فطریه مردم استان بوشهر 120 پایگاه ثابت و سیار توسط این نهاد برپا خواهد شد.

فرید محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: از این تعداد پایگاه 80 پایگاه ثابت و 40 پایگاه سیار است که در سراسر مصلی های برگزاری نماز عید فطر  و ادارات و شعبات کمیته امداد برپا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 160 میلیون ریال زکات فطریه در استان بوشهر جمع آوری شد، خاطرنشان کرد: فطریه های جمع آوری شده در کمترین زمان ممکن در اختیار ایتام و نیازمند استان قرار خواهد داد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: ماه پرفیض رمضان ماهی است که ذات اقدس الهی فیوضات بزرگی را جهت نیل به تقرب الهی که همانا هدف نهایی انسان های مومن و پرهیزگار است برای بندگان خالص خود ارزانی می دارد.

محبی افزود: یکی از راههای کسب فیض و اجر معنوی پرداخت زکات فطریه به ایتام و نیازمندان واقعی است که کمیته امداد امام خمینی (ره ) به عنوان بزرگترین دستگاه حمایت استان آماده جمع آوری زکات فطریه مردم استان بوشهر است.

کد مطلب 1148163

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