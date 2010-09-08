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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

افتخار آفرینی جوانان گیلانی در یازدهمین مسابقات ملی مهارت سال جاری

افتخار آفرینی جوانان گیلانی در یازدهمین مسابقات ملی مهارت سال جاری

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان از افتخار آفرینی جوانان گیلانی در یازدهمین مسابقات ملی مهارت سال جاری خبر داد.

رسول شمشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سهم استان گیلان در این مسابقات اخذ دو مدال طلا یک عدد برنز و شش دیپلم افتخار است به نفرات برگزیده اشاره کرد و افزود: " جواد ترابی " در رشته فناوری خودرو رتبه طلا از املش، " محمود روئین تن " در رشته جواهر سازی رتبه طلا از مهارتهای پیشرفته و " روزبه صبا زود خیز " در رشته کابینت سازی چوبی رتبه برنز از مرکز شماره دو منجمله نفرات برگزیده این دوره از مسابقات هستند.

وی عنوان کرد: همچنین " حسن علی مرادی " در رشته تاسیسات الکتریکی رتبه دیپلم افتخار از املش، " فاطمه رحیمی نژاد " در رشته خیاطی (فن آوری مد) رتبه دیپلم افتخار از فومن، " مرتضی عفتی " در رشته آجر چینی رتبه دیپلم افتخار از فومن و " سید علی خالجیری " در رشته نجاری رتبه دیپلم افتخار از املش از دیگر برگزیدگان این مسابقات هستند.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان ادامه داد: " سید آرمین اسماعیلی " در رشته طراحی صفحات وب رتبه دیپلم افتخار از مهارتهای پیشرفته و " ایمان نایبی " در رشته فرز cnc رتبه دیپلم افتخار از مرکز سه رشت نیز در این دوره از مسابقات برگزیده شدند.

کد مطلب 1148165

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