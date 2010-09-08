جشن باسوادی در تمام استانها برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پرویز کوثری بعد از ظهر چهارشنبه در دومین نشست ستاد اجرایی سواد آموزی در استان بوشهر افزود: بر اساس این سند راهبری جشن باسوادی تا پایان سال آینده در پنج استان، تا پایان سال 91 در هفت استان، تا پایان سال 92 در 9 استان و تا پایان سال 93 در 9 استان دیگر کشور برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه منظور باسوادی، باسوادی افراد بین 10 تا 49 سال است، اظهار داشت: تا پایان سند راهبردی پنج ساله باید 97 درصد از جمعیت کشور باسواد شوند .

معاون توسعه مدیریت سازمان نهضت سوادآموزی کشور استان بوشهر را از استانهای برتر در امر سوادآموزی عنوان کرد و گفت: هم اکنون این استان یکی از پنج استان برتر این سازمان در سطح کشور بشمار می رود.

کوثر با بیان اینکه هم اکنون 96.6 درصد مردم این استان باسوادند، گفت: انتظار می رود که تا نیمه اول سال 90 پایان مرحله اول باسوادی در استان بوشهر جشن گرفته شود.

وی، بازگشت کم سوادان به بی سوادی و متناسب نبودن آمارهای ثبت شده بی سوادی در نهضت با مرکز آمار و بی سوادان بالای 50 سال را از مهمترین دغدغه این سازمان برشمرد.

استاندار بوشهر نیز تعهد اشتغال به همه فارغ التحصیلان دانشگاهی که مدارج تحصیلی را از نهضت سواد آموزی آغاز کرده اند، خبر داد و گفت: این وضعیت باتوجه به شرایط سنی و دیگر الزامات قانونی انجام می شود .