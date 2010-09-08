100 برنامه هفته دفاع مقدس در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار محمد حسین بابایی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در گرگان افزود: همایش پیاده روی خانوادگی 200 هزار نفری، نواختن زنگ مقاومت، برگزاری رژه نیروهای مسلح، ویزیت رایگان در مراکز درمانی دولتی از جمله برنامه هاست.

وی اظهار داشت: غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا توسط بسیجیان، تجلیل و بزرگداشت روحانیون ایثارگر، افتتاح نمایشگاه دفاع شیمیایی در جنگ، برگزرای مراسم شامگاه یاد یاران از دیگر برنامه هاست.

وی خاطرنشان کرد: سخنرانی فرماندهان جنگ در نمازهای جمعه، حضور یکپارچه بسیجیان در نماز جمعه، همایش سیاسی کارکنان سپاه استان و همایش عملیات دفاع شیمیایی در جنگ از دیگر عناوین است.

سردار بابایی بیان کرد: برگزاری نمایشگاه های فرهنگی هنری در رده های مقاومت، برگزاری محافل انس با قرآن، برگزاری مسابقات فرهنگی هنری، ایستگاه های صلواتی، فعالیت فعالان فضای سایبری از دیگر برنامه هاست.

فرمانده سپاه نینوای گلستان خاطرنشان کرد: ارسال پیامک سازمان نظام مهندسی به مهندسان بسیجی، کارگاه آموزشی هادیان سیاسی و بسیج در سطح نواحی از دیگر برنامه های این هفته است.

وی افزود: از امسال برنامه های سی امین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس به مدت دو هفته از 26 شهریور تا 9 مهرماه انجام می شود.