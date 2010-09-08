سامانه غشایی برای تولید نیتروژن با خلوص بالا در کشور ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مصلحی با بیان اینکه این پروژه تحقیقاتی از سوی شرکت دانش بنیان "پارسیان پویا پلیمر" مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی اجرایی شد، افزود: این دستگاه در صنایع پتروشیمی، الکترونیک، صنایع غذایی، ذوب فلزات، حفر چاه های نفت و گاز، صنایع شیمیایی و داروسازی کاربرد دارد.

وی ادامه داد: برای تولید نیتروژن در این سیستم غشایی، در ابتدا هوا توسط کمپرسور فشرده شده و به منظور جداسازی گرد و غبار و کاهش میزان بخار، آب و روغن از فیلترهایی عبور می کنند پس از انجام این مراحل هوای متراکم شده به وسیله گرم کن های الکتریکی، گرم شده و برای جداسازی نیتروژن از ترکیبات هوا، وارد مدول های غشایی می شود.



رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اظهار داشت: در این دستگاه، هزاران الیاف توخالی غشایی به صورت فشرده در داخل یک مدول قرار داده شد. این امر باعث تولید نیتروژن با خلوص بالا و با توان تولید بیش از هزار و 500 فوت مکعب نیتروژن می شود.



مصلحی قابل حمل بودن را از ویژگی های این سامانه ذکر کرد و یادآور شد: با توجه به عدم نیاز این سیستم به چرخه جذب و بازیافت، هیچ نوع سر و صدا و یا گرد و غباری ناشی از فعالیت سامانه تولید نمی شود.