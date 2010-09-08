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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

سامانه غشایی برای تولید نیتروژن با خلوص بالا در کشور ساخته شد

سامانه غشایی برای تولید نیتروژن با خلوص بالا در کشور ساخته شد

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از ساخت و طراحی سامانه غشایی برای تولید نیتروژن در این شهرک علمی خبر داد و گفت: این سامانه توانایی تولید نیتروژن مورد نیاز صنایع الکترونیک و داروسازی با خلوص بالا را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم مصلحی با بیان اینکه این پروژه تحقیقاتی از سوی شرکت دانش بنیان "پارسیان پویا پلیمر" مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی اجرایی شد، افزود: این دستگاه در صنایع پتروشیمی، الکترونیک، صنایع غذایی، ذوب فلزات، حفر چاه های نفت و گاز، صنایع شیمیایی و داروسازی کاربرد دارد.

وی ادامه داد: برای تولید نیتروژن در این سیستم غشایی، در ابتدا هوا توسط کمپرسور فشرده شده و به منظور جداسازی گرد و غبار و کاهش میزان بخار، آب و روغن از فیلترهایی عبور می کنند پس از انجام این مراحل هوای متراکم شده به وسیله گرم کن های الکتریکی، گرم شده و برای جداسازی نیتروژن از ترکیبات هوا، وارد مدول های غشایی می شود.
 
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اظهار داشت: در این دستگاه، هزاران الیاف توخالی غشایی به صورت فشرده در داخل یک مدول قرار داده شد. این امر باعث تولید نیتروژن با خلوص بالا و با توان تولید بیش از هزار و 500 فوت مکعب نیتروژن می شود.
 
مصلحی قابل حمل بودن را از ویژگی های این سامانه ذکر کرد و یادآور شد: با توجه به عدم نیاز این سیستم به چرخه جذب و بازیافت، هیچ نوع سر و صدا و یا گرد و غباری ناشی از فعالیت سامانه تولید نمی شود.
کد مطلب 1148176

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