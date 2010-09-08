تارتار بهترین گزینه است/ از آزمون و خطاهای جدید جلوگیری کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، در پی قطع همکاری با رسول کربکندی با مهدی تارتار به عنوان گزینه جدید مذاکراتی انجام شد در این راستا مهدی تارتار عصر روز سه شنبه مذاکراتی با حبیب کاشانی و علی دایی انجام داد و موافقت مدیرعامل و سرمربی پرسپولیس را برای بازگشت به راهآهن جلب کرد.
تارتار عصر روز سهشنبه پس از حضور در ورزشگاه اختصاصی راهآهن بازی تدارکاتی تیم راهآهن مقابل شهرداری بندرعباس را زیرنظر گرفت اما به دلیل انجام نشده مذاکره بین مدیران دو باشگاه مراسم معارفه وی انجام نشد.
در این زمینه سه شنبه شب محمدحسن انصارفرد در پی تماس تلفنی با حبیب کاشانی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مذاکراتی انجام داد و حبیب کاشانی نیز موافقت خود را برای صدور رضایت نامه تارتار اعلام کرد. همچنین محمد حسن انصاریفرد در گفتوگوی تلفنی با علی دایی از همکاری سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نیز تشکر و قدردانی کرد.
انصاریفرد در این ارتباط گفت: با توجه به شناختی که مهدی تارتار از بازیکنان تیم فوتبال راهآهن دارد، این مربی بهترین گزینه برای هدایت تیم فوتبال راهآهن بود و ما نیز پس از توافق با مسئولان باشگاه پرسپولیس هدایت تیم را به ایشان سپردیم.
وی اضافه کرد: تارتار در دو مقطع سرمربی تیم راهآهن بوده و عملکرد خوبی داشته است. وی شناخت کاملی از بازیکنان تیم دارد و همین نکته میتواند عاملی برای از دست ندادن فرصتها و جلوگیری از آزمون و خطاهای جدید باشد.
مدیرعامل باشگاه راه آهن شهرری افزود: تارتار مربی جوانی است که ما به توان فنی و شخصیت اخلاقیاش اعتماد و اطمینان کامل داریم و درپی نشستی با وی بسیاری از دلایل قطع همکاری ما با این مربی قبل از شروع که فصل ریشه در سوء تفاهمات و یکسری مسائل دیگر داشت، برطرف شد و معتقدیم با همت کادر فنی جدید و بازیکنان این تیم و همچنین رفع مشکلات موجود میتوانیم نتایج مطلوبی در رقابتهای لیگ برتر کسب کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بنده شخصاً به توان و پتانسیل بازیکنان راهآهن اعتقاد دارم و شک ندارم که این تیم حرفهای بسیاری برای گفتن در لیگ دهم خواهد داشت.
انصاریفرد در ادامه ضمن تشکر از مسئولان باشگاه پرسپولیس گفت: از حبیب کاشانی سرپرست و همچنین علی دایی سرمربی پرسپولیس که موافقت خود را برای بازگشت مهدی تارتار به راهآهن اعلام کردند، تشکر میکنم و امیداورم تیم پرطرفدار پرسپولیس در ادامه رقابتهای لیگ برتر نتایج درخشانی را کسب کند.
در پی توافقات به عمل آمده بین محمدحسن انصاریفرد و حبیب کاشانی مقرر شد امروز چهارشنبه رضایت نامه مهدی تارتار پس از درخواست کتبی باشگاه راه آهن صادر شده و مراسم معارفه سرمربی جدید راه آهن در تمرین امروز عصر برگزار شود.
همچنین تیم فوتبال راهآهن در دیداری تدارکاتی که سهشنبه شب انجام داد، با نتیجه سه بر یک تیم شهرداری بندرعباس را مغلوب کرد. پیمان میری، رودریگو لوپز ریکاردو دسوزا گلهای راه آهن را در این دیدار به ثمر رساندند.
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