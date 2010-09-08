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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۱

جمعیت دانش آموزی ناحیه چهار کرج تناسبی با فضای آموزشی ندارد

جمعیت دانش آموزی ناحیه چهار کرج تناسبی با فضای آموزشی ندارد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج عنوان کرد: جمعیت دانش آموزی متمرکز در این ناحیه تناسبی با فضای آموزشی ندارد و این موضوع مشکلات فراوانی را برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است.

ابراهیم آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب گفت: آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج دومین ناحیه بین 27 منطقه استان است که با توجه به این گستردگی دچار کمبود فضای آموزشی است.

وی افزود: این مدیریت با دارا بودن بیش از 95 هزار دانش آموز تنها دارای 417 واحد آموزشی است که این مهم از جمله دلائل کمبود فضای آموزشی در سطح ناحیه است.

آخوندی با تاکید بر حمایت جدی مسئولان مبنی بر رفع این مشکل عنوان کرد: پرورش استعداها و شناخت ظرفیتها علاوه بر لزوم ارائه آموزشهای مناسب علمی نیاز به فراهم آوردن امکانات و فضای آموزشی دارد.

به گفته این مسئول، مشکلات و کمبودهای آموزشی ناحیه چهار در نشست اعضای شورای معاونین و کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش این ناحیه که با حضور عیسی فرهادی، سرپرست استان البرز برگزارگردید، مطرح شد.

آخوندی ابراز امیدواری کرد: با تشکیل رسمی استان البرز بخشی از این مشکلات برطرف شود. 
 

کد مطلب 1148179

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