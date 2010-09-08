1500 میلیارد ریال به آموزش عالی خوزستان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، هیئت وزیران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف کرد با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نسبت به اختصاص مبلغ یک هزار و 500 میلیارد ریال برای ارتقای سرانه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی استان به سرانه ملی ظرف سه سال و مطالعه احداث اولین پارک علم و فناوری استان در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1389 و اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال برای شروع احداث پروژه یاد شده در سال 1389 با مشارکت استان به نسبت مساوی اقدام کند.

وزارت علوم نیز موظف شده است هزینه حداقل 70 درصد از اعتبارات پژوهشی شرکت‌های مستقر در استان از طریق مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی استان را تامین کند و برای ایجاد دانشکده علوم فضایی شهرستان شوشتر با توجه به تأمین ساختمان توسط خیرین مجوز صادر کند.



همچنین وزارت علوم مکلف شده است نسبت به اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال برای خرید و ساخت کشتی آموزشی، تحقیقاتی اقیانوس پیمای دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در سالهای 1389 و 1390 ، بررسی صدور مجوز تأسیس دانشکده قرآنی در شهر اهواز و بررسی صدور مجوز تأسیس دانشکده ادیان و مذاهب در کنار آستان حضرت دانیال نبی(ع) اقدامات لازم را انجام دهد.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

