100 میلیارد ریال به حوزه های علمیه و مساجد همدان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با هیئت های مذهبی استان همدان با بیان اینکه 100 میلیارد ریال نیز در سالجاری برای اجرای برنامه های فرهنگی هیئت های مذهبی استان همدان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: هیئت های مذهبی به عنوان حافظان فرهنگ دینی اسلامی یا می شوند و باید برای احیای آیین و شئونات مذهبی تلاش کنند .

وی به تقویت و تحکیم هیئت های مذهبی در قالب نرم افزاری تاکید کرد و اظهار داشت: مسئولان هیئت مذهبی و مداحان نقش تعیین کننده و تاثیر گذاری در تشکیل جامعه مهدوی دارند .

پیریایی برگزاری آیین های مذهبی و ملی را راهکار مناسبی برای انسجام هیئت های مذهبی و ساختن شالوده فکری جامعه بر مبنای فرهنگ مهدوی عنوان کرد و افزود: هیئت های مذهبی نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان نیز در این همایش با اشاره به نقش موثر هیئت های مذهبی و مداحان در اجرای برنامه های دینی گفت: حفظ وحدت و یکپارچگی، مدیریت جامع و ولایت پذیری باید محور اساسی و اصلی فعالیتهای هیئتها قرار گیرد .

حجت الاسلام احد آزادیخواه با اشاره به نقش مهم مساجد در دین مبین اسلام، اضافه کرد: مساجد به عنوان قرارگاه های فرهنگی همواره محور برنامه های دینی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی بوده و ائمه جماعات نیز فرماندهان و افسران این قرارگاه هستند .

وی با تاکید بر اینکه مسئولان و مداحان هیئت مذهبی های با بصیرت و آگاهی می توانند پاسدار ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و و خون مطهر شهدا باشند، اضافه کرد: هیئت های مذهبی در طول تاریخ میدان دار نشر معارف عاشورایی بوده‌ و شور حسینی را زنده نگاه داشته‌اند .