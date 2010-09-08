میانگین اطاله دادرسی در دادسرای گرگان به یکماه رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس پوریانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای معاونین و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب گرگان افزود: با شناسایی موانع و مشکلات در روند رسیدگی به پرونده ها و رفع آن، هم اکنون روند رسیدگی به پرونده ها در دادسرای مرکز استان از چهار ماه در دو سال گذشته به میانگین یک ماه رسیده است.

وی اظهار داشت: کاهش مدت رسیدگی به پرونده ها علاوه بر آن که روند احقاق حق مردم را تسریع و سبب رضایت آنان می شود از دغدغه های همکاران قضایی نیز می کاهد.

وی با اشاره به ورود ماهانه بیش از دو هزار و 400 پرونده به شعب دادسرای مرکز استان افزود: با این حجم پرونده هر قاضی ماهانه به طور متوسط به 140 پرونده رسیدگی می کند که رقم بالایی را تشکیل می دهد.

وی بیشترین حجم پرونده های ورودی به دادسرای گرگان را ایراد ضرب و جرح عنوان و تاکید کرد: باید با کمک نهاد های آموزشی و فرهنگ ساز، مطبوعات و صدا و سیما، با آموزش مهارتهای رفتاری به مردم به ویژه کودکان از تعداد پرونده های این چنینی در دستگاه قضایی کاست.

دادستان گرگان در ادامه به حساسیت کار دستگاه قضایی اشاره کرد و از کارکنان این نهاد خواست با خودسازی و تزکیه نفس از بروز آسیب در این نهاد جلوگیری کنند.

عباس پوریانی گفت: کارکنان این نهاد، محرم اسرار مردم هستند و باید با حفظ شان مردم و اسرار آن ها به وظیفه خود به بهترین نحو عمل کنند.

در ادامه این نشست کارکنان اداری و قضایی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان موانع و مشکلات موجود در روند بررسی پرونده ها را مطرح کردند که دادستان قول داد در نشست قضایی استان و شورای معاونین برای حل آن اقدام کند.

نشست کارکنان اداری و قضایی دادسرای مرکز استان به صورت فصلی، برای بررسی مشکلات و موانع و ارائه ی راهکارهای تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها در دفتر دادستان برگزار می شود.