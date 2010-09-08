کرمان نیاز به فرهنگسرای قرآنی دارد

محمد انجم شعاع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: مجمع قاریان و حافظان استان کرمان الگوی بسیاری از استانها در شیوه تدریس است که ادغامی از دو شیوه سنتی و مدرن است و کار را برای آموزش قرآن راحتتر می کند.

وی یادآورشد: نرم افزار قرآنی طراحی شده در این مجمع با نام معجزه حفظ در سطح کشور پخش شده و بسیاری از مجامع قرآنی از شیوه کار ما در این نرم افزار استقبال کردند.

انجم شعاع با اشاره به اینکه مجمع قاریان و حافظان ارتباط خوبی با آموزش و پرورش دارد گفت: با توجه به کارهای وسیع در حوزه قرآنی که با همکاری با آموزش و پرورش انجام شده و فعالیت خوب دیگر انجمنهای فعال قرآنی در سطح استان به نظر می رسد وجود یک فرهنگسرای قرآنی در استان الزامی باشد تا پایگاهی برای تمرکز بخشیدن به فعالیتهای قرآنی باشد.

وی خاطرنشان کرد: مجمع در استان با دوازده مرکز و بیش از چهل جلسه قرآنی در هفته ارائه خدمات و فعالیتهای قرآنی قشر عظیمی از مردم در ده های سنی نونهال تا بزرگسال را عهده دار است و در حوزه هایی چون حفظ، قرائت، ترجمه و تفسیر قرآن فعالیت می کند.

وی خواستار چاپ متون درسی کتابهای زبان خارجی با محتوای قرآنی شد و افزود: برخی از متون کتب زبان با فرهنگ ما سنخیتی ندارند و در صورتی که از ما حمایت شود حاضریم در چاپ کتابی با محتوای دینی و قرآنی کمک کنیم.



