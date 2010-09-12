فرزانه اسعدی مجسمه‌ساز و از موسسان انجمن مجسمه‌سازی در مورد این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: من در سال 79 نمایشگاهی شامل 40 اثر را در فرهنگسرای نیاوران برگزار کردم، قصد داشتم امسال با سپری شدن 10 سال از آن زمان، نمایشگاه دیگری برپا کنم اما به دلیل حادثه تصادفی که برایم پیش آمد، این اتفاق به تاخیر افتاد.

وی افزود: دوست دارم نمایشگاه در فضای باز برگزار شود و به همین دلیل تاکنون فرهنگسرای نیاوران و نگارخانه شیرین را برای این کار انتخاب کرده‌ام. کارهایم از نظر فرم و ریتم یکسان هستند و می‌خواهم 25 تا 30 اثر را نشان دهم.

اسعدی همچنین گفت که جنس تمام این مجسمه‌ها از سنگ است و سعی کرده کارهایش نسبت به گذشته ایده جدید داشته باشند.