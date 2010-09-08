به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه واحد اطلاع‌رسانی مسجد مقدس جمکران آمده است: همزمان با اول ماه شوال، نماز عید سعید فطر ساعت 8 صبح به امامت آیت الله ابوالقاسم وافی در محل این مسجد اقامه خواهد شد.



در ادامه اطلاعیه بیان شده است: چنانچه عید سعید فطر روز جمعه باشد قبل از نماز دعای پرفیض ندبه توسط مداح اهل بیت(ع)، شهیدی قرائت خواهد شد.