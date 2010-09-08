به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه واحد اطلاعرسانی مسجد مقدس جمکران آمده است: همزمان با اول ماه شوال، نماز عید سعید فطر ساعت 8 صبح به امامت آیت الله ابوالقاسم وافی در محل این مسجد اقامه خواهد شد.
در ادامه اطلاعیه بیان شده است: چنانچه عید سعید فطر روز جمعه باشد قبل از نماز دعای پرفیض ندبه توسط مداح اهل بیت(ع)، شهیدی قرائت خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: واحد اطلاعرسانی مسجد مقدس جمکران از اقامه نماز عید سعید فطر در این مسجد خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه واحد اطلاعرسانی مسجد مقدس جمکران آمده است: همزمان با اول ماه شوال، نماز عید سعید فطر ساعت 8 صبح به امامت آیت الله ابوالقاسم وافی در محل این مسجد اقامه خواهد شد.
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