خیر گنبدی موجب آزادی 17 زندانی جرائم غیرعمد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این خیر گنبدی با تقبل 350 میلیون ریال از دیون، زمینه آزادی 17 زندانی جرائم غیرعمد منطقه را فراهم کرد.

حجت الاسلام علی فتحی رئیس اداره تبلیغات اسلامی گنبد ظهر چهارشنبه در نشست اداره زندان گنبد به جایگاه و اهمیت احسان و نیکوکاری، کمک به افراد نیازمند از دیدگاه قرآن، معصومین(ع) و روایات و احادیث اشاره کرد.

وی گفت: کسانی که در جهت احسان و نیکوکاری قدم برداشته و به افراد نیازمند کمک می کنند، مورد لطف خدا قرار گرفته و علاوه بر آن، انجام این امرخیر برکت را در دنیا و آخرت برای فرد خیر در پی دارد.

در ادامه این نشست گفتگوی چهره به چهره با شکات و زندانیان و خانواده آنان برگزار شد و براساس برنامه ریزی از تعداد 50 نفر از شکات خصوصی که توسط مددکاری زندان دعوت شدند، 42 نفر شرکت کردند.

در این نشست با حمایت و کمک خیر "محمد شهرکی" زمینه آزادی تعداد 17 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد فراهم شد.

این 17 نفر مبلغ 580 میلیون و 750 هزار ریال در زمینه مهریه، نفقه، دیه و مسائل مالی بدهکار بودند که پس از رایزنی و صحبتهای صورت گرفته شکات از دریافت 230 میلیون و 750 هزار ریال سهم دیون خود گذشت کردند و بقیه دیون از سوی فرد نیکوکار تقبل شد.

طبق آمار سال جاری 73 زندانی جزائم غیرعمد در گلستان آزاد شدند.