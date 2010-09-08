تدوین 100 طرح فرهنگی در سازمان تبلیغات خراسان شمالی

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد این طرحها را در سه بخش عمرانی، حمایت از برنامه های فرهنگی و آموزشی و جنبش نرم افزاری اعلام کرد.

وی اظهار داشت: ساخت خانه های عالم، ساخت مجتمع فرهنگی، احداث مراکز آموزشی در حوزه دین و ساخت موسسات و مراکز قرآنی را از مهمترین طرحهای پیشنهادی در بخش عمرانی دانست.

وی بیان کرد: اجرای طرحهای نهضت قرآن آموزی، تولید فیلم، حمایت از محافل قرآنی، برگزاری دوره های آموزشی، حمایت از تالیفات حوزه دین و تغذیه کتابخانه های مساجد از طرحهای اساسی در بخش حمایت از برنامه های فرنگی و آموزشی است.

وی همچنین راه اندازی شبکه اینترانت مساجد و هیئات مذهبی، ساماندهی تبلیغات شهری، راه اندازی کتابخانه دیجیتال و تشکیل بانک اطلاعاتی را از مهمترین طرحهای بخش جنبشی نرم افزاری عنوان کرد.

روحانی نیا با بیان اینکه طرحها متناسب با حجم کار از یک تا پنج سال اجرا می شوند، خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای پیشنهادی در بخش عمرانی نیازمند اعتباری بالغ بر320 میلیارد ریال، حمایت از برنامه های فرهنگی نیازمند اعتباری بالغ بر 180 میلیارد ریال و اجرای طرحها در بخش جنبش نرم فزاری نیازمند اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: توسعه فرهنگ دینی، ارتقای سطح کیفی برنامه های فرهنگی بدون موازی کاری با فراهم ساختن امکانات و تجهیزات شایسته و همچنین بهره گیری از فضای مجازی در جهت ترویج معارف اسلامی از مهمترین اهداف این طرحهاست.