سالانه 60 بیمار مرگ مغزی در بیمارستان پورسینا رشت فوت می کنند

علیرضا یزدانی طی گفتگوی با خبرنگار مهر درخصوص موقعیت گیلان در زمینه پیوند کلیه از مبتلایان مرگ مغزی اظهارداشت: گیلان در این زمینه سومین استان در کشورپس از استانهای فارس و تهران است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت نهادینه شدن فرهنگ اهدای اعضاء از مرگ مغزی در گیلان افزود: پیوند اعضاء از مبتلایان مرگ مغزی به عنوان یک متد پیشرفته و قابل قبول و نجات بخش در سطح دنیا مطرح است.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان ادامه داد: در گیلان تا کنون یک هزار و 500 نفر دارای کارت اهدای اعضاء هستند که این امر نشان ازاستقبال نسبتا خوب مردم و باورپذیری این فرهنگ در گیلان دارد.

وی خطاب به مردم استان تصریح کرد: وقوع مرگ مغزی برای هر انسانی یک حادثه تلخ محسوب می شود اما اگر قرار باشد اعضای انسان در زیر خروارها خاک متلاشی و پوسیده شود٬ بسیار زیباست که با اهدای آن٬ زندگی سالمی را برای بیماران نیازمند به پیوند اعضاء رقم زنیم و با پیوستن به نهضت مقدس نجات انسانها این باور را متجلی کنیم که انسان می تواند پس از مرگش هم زندگی کند.

یزدانی گفت: دولت در زمینه پیوند اعضاء سرمایه گذاری قابل توجهی کرده و در گیلان نیز یک تیم پزشکی حاذق 40 نفره با امکانات پیشرفته در بیمارستانهای رازی و پورسینا در این رابطه مهیاست.

وی درخصوص ریسک پذیری پیوند مرگ مغزی نیز خاطر نشان کرد: میزان طبیعی ریسک پذیری در پیوند اعضاء 10 درصد است، اما در گیلان به دلیل نظارت و کنترل مناسب و نیز امکانات و نیروی انسانی پیشرفته پزشکی این رقم به دو درصد می رسد.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی عنوان کرد: کسانی که پیوند کلیه آنها پس زده می شود می توانند پس از گذشت یک سال مجددا در اولویت لیست پیوند قرار گیرند و عدم موفقیت آمیز بودن پیوند کلیه به هیچ وجه به معنای محکوم به مرگ بودن بیماران نیست.

وی همچنین درپاسخ به این سئوال که " مبتلایان به مرگ مغزی که دارای کارت اهدای اعضاء هستند آیا برای عمل پیوند نیاز به رضایت مجد د خانواده هایشان وجود دارد؟" یاد آورشد: این کارت به مثابه وصیتنامه بیمار است و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار می گیرد، از اینرو نیازی به رضایت مجدد خانوادهها وجود ندارد اما بهتراست افرادی که این کارت را دریافت می کنند آمادگی لازم را از نظر شرایط پذیرش روحی و روانی در موقعیتهای احتمالی در خانوادههای خود ایجاد کنند.