اختصاص چهار میلیارد ریال به طرحهای مرتع داری خراسان شمالی

موسی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام این خبر اظهار داشت: از این میزن نزدیک به یک میلیارد و 435 میلیون ریال اعتبار ملی و دو میلیارد و 633 میلیون ریال اعتبار استانی است.

وی با بیان اینکه در طرحهای مرتع داری، شیوه های اصلاح و احیای مرتع و نحوه مدیریت مرتع تدوین شده است، گفت: قسمت اعظم هزینه احیاء و اصلاح مراتع به عهده دولت و بقیه توسط دامداران تأمین می شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته برای بیش از 27 هزار هکتار طرح مرتع داری تهیه شده که در سطح 25 هزار هکتار از عرصه داری طرح مصوب آن عملیات مرتع داری انجام شده است.

وی افزود: پارسال به منظور افزایش پوشش گیاهی، حدود هزارو 224 هکتار از مراتع قرق و از ورود دام به مراتع جلوگیری شد.

صابری تبدیل 230 هکتار دیم زار کم بازده به یونجه کاری، کپه کاری به مساحت 900 هکتار، احداث آبشخور برای چهار دهنه چشمه به منظور تأمین آب دام، مرمت چهار دهنه چشمه و ذخیره نزولات آسمانی در سطح 345 هکتار مرتع را از اقدامات این اداره در راستای احیا و تقویت پوشش گیاهی و بازسازی مراتع نام برد.