اولین محموله خودرو با استفاده از راه آهن از شلمچه صادر شد

علی اصغر پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: پس از راه اندازی خط ریلی خرمشهر – شلمچه اولین محموله خودرو برای صادرات، به ناحیه مرزی شلمچه منتقل و به کشور عراق صادر شد، این محموله خودرو در مرحله اول با صادرات تعداد 120 خودرو آغاز شد که این تعداد خودرو با 10 واگن به مرز شلمچه انتقال داده شده است.

وی افزود: صادرات خودرو از طریق خط ریلی ویژگی های بسیار مناسبی نسبت به صادرات با خودروهای سنگین و کامیون دارد که ویژگی وجود خط آهن در منطقه آزاد اروند، تسهیلات زیادی را برای صادرکنندگان از این منطقه فراهم آورده است.



پرهیزکار تصریح کرد: صادرات خودرو با استفاده از راه آهن در منطقه آزاد اروند کاهش چشمگیری در هزینه های جابجایی برای صاحبان کالا داشته است و با توجه به این که جابه جایی خودرو ها با استفاده از خط آهن و از طریق واگن های سرپوشیده انجام می شود، صادرات خودرو به صورت ریلی یکی از ایمن ترین نوع صادرات این کالا به شمار می آید.



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: با توجه به راه اندازی امکانات ترانزیتی در منطقه آزاد اروند، نخستین محموله مواد سوختی از طریق بندر خرمشهر ترانزیت شد.



پرهیزکار افزود: پس از انجام عملیات ذخیره سازی مواد نفتی، اولین کشتی برای ترانزیت این مواد در بندر خرمشهر بارگیری شد.



وی همچنین تصریح کرد: ذخیره سازی مواد نفتی و پتروشیمی بیش از 45 روز به طول انجامید که اولین مرحله ترانزیت این مواد با بارگیری حدود دو هزار و 200 تن نفتا صورت پذیرفت.



پرهیزکار با بیان اینکه زمان بارگیری کشتی 30 ساعت بوده است، گفت: ارزش دلاری این میزان مواد نفتی یک میلیون و 320 هزار دلار است که در حال حاضر بارگیری اولین کشتی حامل مواد نفتی به اتمام رسیده است.



مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: مواد نفتی و پتروشیمی از طریق کامیون از عراق وارد کشورمان می شود و از طریق بندر خرمشهر به مقصد کشور های حوزه خلیج فارس ترانزیت می شود.



پرهیزکار افزود: در حال حاضر ظرفیت مخازن برای ذخیره سازی مواد نفتی تکمیل شده است و مرحله دوم بارگیری کشتی و ترانزیت این مواد در هفته آینده انجام خواهد شد.



وی اضافه کرد: ترانزیت از این منطقه آزاد برای نخستین بار انجام می شود و امیدواریم بزودی فعالیت های ترانزیتی در منطقه آزاد اروند توسعه یابد.



مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین اعلام کرد: به مناسبت عید فطر از 17 شهریور ماه به خودرو های وارداتی به منطقه آزاد اروند به مدت 10 روز مجوز خروج اعطا خواهد شد.



وی تصریح کرد: متقاضیان اخذ مجوز خروج خودروهای وارداتی به منطقه آزاد اروند می بایست به همراه اصل مدارک شناسایی مالک و خودرو به گمرک این سازمان در محل بندر خرمشهر مراجعه کنند و اقدامات لازم در این خصوص را انجام دهند.



پرهیزکار اظهار داشت: شهروندان آبادانی و خرمشهری برای خروج خودرو در ایام تعطیل عید فطر می بایست از ساعت 12 تا 19 روز چهارشنبه 17 شهریور ماه و از ساعت 9 و 30 دقیقه تا 19 روز پنجشنبه 18 شهریور ماه به گمرک سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه کنند.