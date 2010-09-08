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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۴

تیم های فوتبال فرانسه و آلمان از راهیابی به المپیک 2012 بازماندند

تیم های فوتبال فرانسه و آلمان از راهیابی به المپیک 2012 بازماندند

تیم های فوتبال زیر 21 سال آلمان و فرانسه از صعود به رقابت‌های سال آینده قهرمانی اروپا بازماندند و متعاقبا فرصت حضور در المپیک 2012 لندن را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلمان، مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های زیر 21 سال اروپا، با وجود شکست 3 بر صفر ایرلند شمالی، در گروه پنجم رقابت‌ها پس از تیم‌های جمهوری چک و ایسلند در مکان سوم قرار گرفت و از صعود به دور بعد بازماند.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، فرانسه هم برای سومین دوره متوالی حضور در این رقابت ها را از دست داد. این تیم در گروه هشتم رقابت‌ها سوم شد. اوکراین و بلژیک در این گروه در مکان‌های اول و دوم قرار گرفتند. قهرمان سال 1988 مسابقات زیر 21 سال اروپا در دیدار با مالت با حساب 2 بر صفر به برتری رسید، اما تغییری در وضعیت این تیم حاصل نشد.

کد مطلب 1148246

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