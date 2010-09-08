توهین به مقدسات اسلامی اقدامی بی شرمانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، هیلاری کلینتون به صف مخالفان هتک حرمت به مقدسات اسلامی از جمله قرآن کریم پیوست.

وی در ضیافت افطار که با حضور برخی شخصیت های اسلامی برگزار شد اظهار داشت که هتک حرمت به مقدسات اسلامی اقدامی شنیع و بی شرمانه است و آمریکا از زمان تاسیس خود همواره به ادیان مختلف احترام گذاشته است.

در همین حال شماری از نمایندگان ادیان آسمانی در آمریکا با "اریک هولدر" وزیر دادگستری این کشور دیدار کردند و از وی خواستند که اقدامات قاطعانه ای را علیه کسانی که به مقدسات اسلامی توهین می کنند اتخاذ کنند.

اظهارات کلینتون پس از آن مطرح می شود که "تری جونز" یک کشیش آمریکایی در ایالت فلوریدا در سخنانی نژادپرستانه و تحریک آمیز اعلام کرده در آستانه نهمین سالروز حملات 11 سپتامبر قرآن کریم به آتش کشیده شود. "دیوید پترائوس" فرمانده نظامیان آمریکا در افغانستان نیز اخیرا به عواقب هتک حرمت به مقدسات اسلامی هشدار داد.

دولت آمریکا در سالهای گذشته با مرتبط کردن بدون دلیل حملات 11 سپتامبر 2001 به مسلمانان باعث شد که یک موج ضد اسلامی در غرب شکل بگیرد و رسانه های غربی نیز با تبلیغات منفی خود به این روند دامن زدند و این روند همچنان ادامه دارد.

