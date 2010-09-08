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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

قائم مقام جدید صدا و سیما:

سیاستهای افق رسانه را دنبال می‌کنم

سیاستهای افق رسانه را دنبال می‌کنم

حجت الاسلام سیدرمضان موسوی مقدم در نخستین اظهار نظر بعد از منصوب شدن به عنوان قائم مقام رئیس سازمان صدا وسیما اعلام کرد بر اساس سیاستهای افق رسانه، منویات مقام معظم رهبری و در چارچوب سیاست کلان فرهنگی کشور عمل می‌کند.

حجت الاسلام سیدرمضان موسوی مقدم، قائم مقام جدید رئیس سازمان صدا و سیما درباره اولویت‌هایش به خبرنگار مهر گفت: سازمان صدا و سیما بر اساس سیاست‌های افق رسانه، منویات مقام معظم رهبری و در چهارچوب سیاست‌های کلان فرهنگی کشور به وظیفه خود عمل می‌کند و قطعاً من هم این گونه عمل می‌کند.

وی در ادامه افزود: مهمترین وظیفه ما مقابله با تهاجم فرهنگی، جنگ نرم رسانه‌ای و مقابله با هجوم مبانی غیر اخلاقی و ناسالم رسانه‌ای است که توسط غرب در حال توسعه است.

قائم مقام جدید رئیس سازمان صدا و سیما اشاره کرد: تبیین و تشریح معارف اسلامی، آموزه‌های قرآن و اهداف عالی نظام انقلاب اسلامی با تاکید بر محورهای چهارگانه مقام معظم رهبری مبنی بر آگاهی، دین، اخلاق و امید ماموریت اصلی ما به شمار می‌رود. من هم به عنوان قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما سعی می‌کنم بر اساس این چهارچوب‌ها عمل کنم.

حجت الاسلام سیدرمضان موسوی مقدم پیش از این معاونت امور مجلس و استان‌های صدا و سیما را بر عهده داشت که با حکم عزت الله ضرغامی به عنوان قائم مقام جدید سازمان صدا و سیما منصوب شد.

کد مطلب 1148257

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