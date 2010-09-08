حجت الاسلام سیدرمضان موسوی مقدم، قائم مقام جدید رئیس سازمان صدا و سیما درباره اولویتهایش به خبرنگار مهر گفت: سازمان صدا و سیما بر اساس سیاستهای افق رسانه، منویات مقام معظم رهبری و در چهارچوب سیاستهای کلان فرهنگی کشور به وظیفه خود عمل میکند و قطعاً من هم این گونه عمل میکند.
وی در ادامه افزود: مهمترین وظیفه ما مقابله با تهاجم فرهنگی، جنگ نرم رسانهای و مقابله با هجوم مبانی غیر اخلاقی و ناسالم رسانهای است که توسط غرب در حال توسعه است.
قائم مقام جدید رئیس سازمان صدا و سیما اشاره کرد: تبیین و تشریح معارف اسلامی، آموزههای قرآن و اهداف عالی نظام انقلاب اسلامی با تاکید بر محورهای چهارگانه مقام معظم رهبری مبنی بر آگاهی، دین، اخلاق و امید ماموریت اصلی ما به شمار میرود. من هم به عنوان قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما سعی میکنم بر اساس این چهارچوبها عمل کنم.
حجت الاسلام سیدرمضان موسوی مقدم پیش از این معاونت امور مجلس و استانهای صدا و سیما را بر عهده داشت که با حکم عزت الله ضرغامی به عنوان قائم مقام جدید سازمان صدا و سیما منصوب شد.
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