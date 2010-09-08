40 درصد کارمندان تهرانی باید درخانه کار کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه استانی هیئت دولت در تهران با اشاره به مسائل و پیچیدگی های گسترده استان تهران اظهار داشت : یکی از مشکلات استان تهران موضوع جمعیت آن است ؛ امروز حدود 14 میلیون نفر در سطح استان زندگی می کنند و این فشردگی جمعیت هم امکان برنامه ریزی و هم موجب مشکلات فراوانی برای خود مردم استان شده است .

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دولت برای معکوس شدن روند مهاجرت به تهران خاطرنشان کرد : دولت در سطح کلان بدنبال تثبیت جمعیت در نقاط مختلف کشور است و از سوی دیگر برنامه ریزی هائی برای خروج کارکنان از تهران در دستور کار دارد ؛ اما برای شکل گیری مهاجرت معکوس، نیازمند شتاب بیشتری است و باید به طور مستمر و فوری و با اولویت پیگیری شود.

احمدی نژاد خطر وقوع زلزله را از دیگر مشکلات و پیچیدگی های استان تهران دانست و گفت : نباید درباره این موضوع سیاسی کاری شود و ضرورت دارد امکانات امداد و نجات در سطح استان فراهم باشد و ستاد حوادث بایستی روزانه در خصوص نحوه مواجهه با زلزله به مردم گزارش دهد .

وی تصریح کرد : ضرورت دارد موضوع مقاوم سازی واحدهای مسکونی و نیز خروج از تهران با جدیت پیگیری شده و مانورهای جدی و گسترده ای در استان تهران انجام شود.

رئیس جمهور در ادامه لزوم ساماندهی حمل و نقل استان را مورد تاکید قرار داد و گفت : ترافیک و آلودگی هوای تهران نیازمند اقدامات جدی و دقیقی است . برای رفع بخشی از ترافیک باید مدیریت در صحنه عمل و لحظه ای ترافیک را در پیش گرفت و از سوی دیگر باید بازدهی حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند . دولت در این زمینه کاملا پشتیبانی می کند و در طول 5 سال گذشته بیش از 7 برابر کل دولت های قبلی به بخش حمل و نقل کمک کرده است و امیدواریم شهرداری های استان و سراسر کشور با برنامه ریزی های عالمانه و بهینه تر در رفع این مشکلات گام بردارند .

وی با تاکید براینکه منابع عمومی باید به درستی و بر اساس ضرورت ها هزینه شود ، گفت: هیچ کس مالک کشور و بیت المال نیست و باید از منابع مردم مراقبت شود که به درستی استفاده شود .

احمدی نژاد یکی از اقدامات دولت برای کاهش ترافیک را مصوبه دورکاری دولت برشمرد و اظهار داشت : بسیاری از فعالیت های کارکنان می تواند در خانه صورت گیرد و باید این موضوع با جدیت پیگیری شود تا حداقل فعالیت 40 درصد از پرسنل در خانه انجام شود و در این زمینه باید از ظرفیت های دولت الکترونیک به خوبی بهره برداری کرد.

وی در ادامه مردم تهران را پیشگام و پیشتاز انقلاب اسلامی دانست و گفت : مردم تهران از سال 42 سخت ترین آزمایشات را با سرافرازی پشت سر گذاشتند . 15 خرداد، 17 شهریور ، 22 بهمن ، 13 آبان و توطئه ها و فتنه هائی که براندازان علیه ملت بزرگ ایران تدارک دیده بودند ، با هوشمندی ، استحکام ، ایمان و بصیرت مردم تهران پشت سرگذاشته شد .

رئیس جمهور با بیان اینکه در سطح استان تهران مناطق محروم زیادی وجود دارد ضرورت توجه و خدمت رسانی به این مناطق را مورد تاکید قرار داد و گفت : استان تهران هم به مانند سایر استانهای کشور نیازمند توجه و رسیدگی است.

وی در ادامه با گرامیداشت روز 17 شهریور و تقارن این روز با جلسه استانی هیات دولت گفت: اتفاقی که در روز 17 شهریور سال 57 رخ داد در حقیقت هیمنه رژیم مستبد و وابسته را درهم شکست. خون های پاک و مظلوم این روز همه معادلات را تغئیر داد اقدامی که رژیم منحوس بر اساس تجربه تاریخی در این روز مرتکب شد نه تنها موجب عقب نشینی ملت ایران نشد بلکه نتیجه ای معکوس داد و همگان متوجه شدند که این رژیم نمی تواند منافعی برای سلطه گران و قدرت های زورگو داشته باشد.

احمدی نژاد 17 شهریور را آغاز شمارش معکوس برای سقوط رژیم مستبد دانست و اظهار داشت: خون های پاکی که در این روز به زمین ریخته شد، موجب گردید که ریشه دارترین حکومتی که مورد حمایت شرق و غرب بود به طور کامل ریشه کن شده و در سرزمین الهی ایران، نظام مقدس جمهوری اسلامی جایگزین اجانب و فاسدان شود.

وی تصریح کرد : با درایت الهی امام راحل، توطئه های عناصر وابسته در این روز خنثی شد و 17 شهریور به عنوان نقطه برجسته و پرافتخاری برای ملت ایران باقی ماند.

رئیس جمهور در ادامه با تبریک عید سعید فطر به ملت ایران و همه مسلمانان اظهار داشت: عید سعید فطر جشن حقیقتی همه موحدان و مومنان و به ویژه ملت ایران است و امیدواریم ماه رمضان ماهی برای جهش و اعتلای معنوی و اعتقادی ملت ایران و همه مسلمانان باشد .

وی همچنین با قدردانی از حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه استانی هیات دولت اظهار داشت : امروز اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهره های خدوم ، دلسوز و تلاشگری هستند که تمام اوقات خود را با همدلی و همراهی صرف ارایه خدمات متعالی تر می کنند.



