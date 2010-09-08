آیت الله صافی میزان زکات فطره را 1500 تومان اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دفتر آیت الله لطف الله صافی در خصوص میزان زکات فطریه کفاره در سال جاری اعلام کرد: مبلغ فطریه اگر بنا باشد بر اساس گندم حساب شود معادل هر نفر 1500 تومان است.
در ادامه اطلاعیه آمده است: میزان کفاره نیز در صورتی که روزه عذری و غیر عمد باشد، به ازای هر روز 500 تومان است.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله صافی گلپایگانی با صدور اطلاعیهای میزان زکات فطره و کفاره در سال جاری را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دفتر آیت الله لطف الله صافی در خصوص میزان زکات فطریه کفاره در سال جاری اعلام کرد: مبلغ فطریه اگر بنا باشد بر اساس گندم حساب شود معادل هر نفر 1500 تومان است.
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