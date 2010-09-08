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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۹

آیت الله صافی میزان زکات فطره را 1500 تومان اعلام کرد

آیت الله صافی میزان زکات فطره را 1500 تومان اعلام کرد

قم - خبرگزاری مهر: آیت الله صافی گلپایگانی با صدور اطلاعیه‌ای میزان زکات فطره و کفاره در سال جاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دفتر آیت الله لطف الله صافی در خصوص میزان زکات فطریه کفاره در سال جاری اعلام کرد: مبلغ فطریه اگر بنا باشد بر اساس گندم حساب شود معادل هر نفر 1500 تومان است.

در ادامه اطلاعیه آمده است:  میزان کفاره نیز در صورتی که روزه عذری و غیر عمد باشد، به ازای هر روز 500 تومان است.

کد مطلب 1148262

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