تیم ملی می تواند در جام ملتهای آسیا قدرت نمایی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمد نبی با بیان این مطلب افزود: فدراسیون فوتبال چه در دوره قبل و چه در دوره مدیریت جدید نگاه ویژه ای به تیم های ملی پایه داشته و اثرات این برنامه ریزی ها و پشتیبانی ها از سوی رئیس فدراسیون و هیئت رئیسه، درچند سال اخیر محسوس بوده است.
وی با اشاره به توفیقات فوتبال کشور در دوره مدیریت جدید اظهار داشت: موفقیتهایی که در بخش فوتبال پایه و فوتسال به دست آمد نشان از همین موضوع دارد و البته من به شخصه سعی کرده ام از پرداختن به نتایج گلخانه ای تیم های ملی پرهیز کنم، اما حقیقت آن است که این نتایج حاصل زحمات کلیه همکاران ما در فدراسیون، باشگاه ها و تیم های ملی است که نشانگر برنامه زیری بلند مدت فدراسیون و اعتمادش به جوانان ملی پوش است و که مطمئنا با ادامه این روند در آینده شاهد موفقیت های بزرگتری از فوتبال ایران خواهیم بود.
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