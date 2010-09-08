سه شهرستان استان مرکزی جشن پایان بی سوادی می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک مجتبی حبیبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 17 شهریور روز جهانی مبارزه با بی سوادی افزود: همچنین در شهرهای اراک، زرندیه، ساوه، فراهان و خنداب، سال 90 تا 95 جشن پایان بی سوادی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: بعد از سال 95 کلاس مقدماتی و تکمیلی تشکیل نخواهد شد بلکه کار سوادآموزی تثبیت و تحکیم سواد است.

وی حجم فعالیت امسال که از سوی سازمان مرکزی نهضت سوادآموزی به استان ابلاغ شده را 11 هزار و 225 نفر عنوان کرد و گفت: چهار هزار و 985 نفر سوادآموز در دوره های مقدماتی و تکمیلی تحت پوشش هستند و سهمیه باقی مانده برای نیمه دوم سال شش هزار و 740 نفر است.

وی به آموزش فرد به فرد اشاره کرد و اظهار داشت: این آموزش توسط آموزش یاران در روستاهایی که نمی توانیم کلاس درس تشکیل دهیم داده می شود که در نیمه اول 124 نفر در دوره مقدماتی و 228 نفر در دوره تکمیلی آموزش سوادآموزی دیدند که این آمار در نیمه دوم بیشتر است.

حبیبی با بیان اینکه در این راستا با دستگاه اجرایی تفاهمنامه ای در خصوص آموزش فرد به فرد و تثبیت سوادآموزی بسته خواهد شد افزود: همچنین با بسیج سازندگی، بسیج دانشجویی، کمیته امداد و اداره کل زندانها تفاهمنامه بی سوادی امضا شده است.

وی افراد تحت پوشش نهضت سوادآموزی را 10 تا 49 سال خواند و گفت: هزینه برای دوره مقدماتی 85 هزار تومان و دوره تکمیلی 110 هزار تومان است.

وی با اشاره به مشکلات این نهضت اظهار داشت: کمرنگ شدن و عدم رغبت سوادآموزان در کلاس و کمبود فضای آموزشی از جمله مشکلات نهضت سوادآموزی است.

وی بیشترین کمبود فضای آموزشی را در نقاط حاشیه ای شهر و روستاها عنوان کرد و گفت: از آموزش و پرورش می خواهیم برای رفع این مشکل به ما کمک کند.