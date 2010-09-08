قرارگاه خاتم الانبیا رقیب شرکتهای داخلی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رستم قاسمی در مراسم امضای تفاهمنامه میان این قرارگاه با انجمن شرکتهای ساختمانی اظهار داشت: این قرارگاه سعی دارد تا به عنوان پل ارتباطی میان سازندگان و پیمانکاران باشد و با انتقال موانع کاری آنها به دولت ، بستر فعالیت بیشتر و کارآفرینی آنهارا فراهم کند تا به تدریج شرکتهای داخلی جایگزین شرکت های بزرگ خارجی در پروژه های عمرانی کشور شوند.

وی با تاکید بر اهداف سند چشم انداز 20 ساله گفت: با در اختیار داشتن منابع انسانی و نیروهای سرشار، فکور و مستعد، زمینه و بستر لازم برای تلفیق این توانمندی و برداشتن گام های موثر در عمران و توسعه زیرساخت های کشور مهیا است.

سردار قاسمی انجام کار با کیفیت را اولویت امور قرارگاه خاتم دانست و تصریح کرد: ارایه کار با کیفیت در زمان بندی مشخص و اجرای سریع پروژه ها همواره در دستور کاری این قرارگاه قرار دارد به‌طوری‌که تا کنون با فراهم کردن ساز و کارهای مناسب علاوه بر دستیابی به سطح مطلوب و استانداردهای جهانی در اجرای طرح ، تقویت و ارتقای این استانداردها پیگیری می شود.

وی حاصل کار قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء را اشتغال زایی، کارآفرینی، توسعه و عمران کشور عنوان کرد و افزود: قرارگاه خاتم حاصل تجربیاتی است که در دوران دفاع مقدس بدست آمد و با توجه به شاخص های مهمی که در سازندگی کشور مورد نیاز است ، این قرارگاه آمادگی حضور در اجرای هر طرح برای آبادانی و عمران کشور را دارد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در انجام پروژه های سازندگی، یادآور شد: قرارگاه خاتم با امضای این تفاهم نامه و تشکیل کارگروه های ویژه آماده برقراری ارتباط، مساعدت و هرگونه همکاری با شرکتها و پیمانکاران داخلی است و تنها راه جلوگیری از رقابتهای ناسالم را همکاری و هم افزایی برای افزایش توان سازندگی کشور با کمک بخش خصوصی می داند.