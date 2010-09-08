مصمم به تولید آثار در جشنواره قصه گویی رضوی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران بیان داشت: برگزاری جشنواره های مذهبی می تواند در نهادینه کردن فرهنگ دینی برای کودکان ونوجوانان موثر باشد.

وی افزود: در جشنواره هایی که از سوی مراکز فرهگی وهنری برگزار می شود نیاز است که از همه اقشار دعوت شود زیرا برای القای مفاهیم دینی ضرورت دارد ابزارهای سنتی به کار گرفته شود.

وی تصریح کرد: فنونی را که گذشتگان برای آموزش مفاهیم دینی به کار می بردند از طریق قصه گویی وبیان خاطرات پیشینیان بود در انتقال ارزش ها تاثیر گذار بوده است.

قصه گوی افغانی با بیان اینکه معتقدیم هر چه جامعه اسلامی با فرهنگ اهل بیت وزندگی امامان معصوم به ویژه امام رضا(ع) شناسانده شود تاثیر بیشتری در رشد اخلاقی خواهد داشت، یادآور شد: برگزاری جشنواره رضوی فعالیت فرهنگی مناسبی است که در کشور ایران به ویژه در مازندران برگزار می شود این رویکرد فرهنگی می تواند در احیای سنتها به ویژه قصه گویی موثر وبا این روش اخلاق اسلامی در جامعه توسعه می یابد.

رضایی افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی قصه گویان وکارشناسان اهل فن قصه گویی در جهت ترویج اهداف که توسعه فرهنگ ، هنر وادبیات است موثر خواهد بود.

مدیر موسسه فرهنگی توحید شهر هرات با اشاره به اینکه با ایجاد تنوع روش در قصه گویی از سوی مربی جاذبه بیشتری در القا مفاهیم آموزشی ایجاد می شود، اظهارداشت: روش قصه گویی باید به نحوی باشد تا به اصل موضوع خدشه ای وارد نشود.

وی مازندران را خواستگاه علویان نامید و گفت: برگزاری همایش های دینی در استانی که پیشینه مذهبی دارد می تواند برای همیشه احیا گر دین باشد.

رضایی با بیان اینکه سه سال است وارد بحث قصه گویی به صورت فنی شده است، گفت: در شهر هرات جشنواره های فرهنگی زیادی برگزار شد ولی از سال 84 با جشنواره قصه گویی که در شهر شیراز برگزار شد با این فن آشنا شدم و نیز اولین جشنواره قصه گویی را در سال 88 در شهر هرات برگزار کردیم که مهمانان ایرانی در این مراسم حضور داشتند.

وی با اعلام اینکه دومین جشنواره قصه گویی افغان ها در ولادت حضرت معصومه(س) در شهر هرات برگزار می شود، افزود: در شهر هرات مرکز هنری داریم ولی داوری این جشنواره به عهده کانون پرورش فکری است.

مدیر موسسه فرهنگی توحید در شهر هرات خاطر نشان کرد: موسسه فرهنگی آموزشی توحید پنج مرکز آموزشی را با حضور سه هزار دانش آموزاز دوره ابتدایی تا پایان دبیرستان پوشش می دهد و مجموعه تربیت معلم خصوصی "توحید" به عنوان زیر مجموعه این موسه با 70 دانشجو در حال فعالیت است.