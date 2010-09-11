به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "پیتزا مخلوط" به کارگردانی حسین قاسمی جامی آماده نمایش شده است و بعد از ماه مبارک رمضان اکران عمومی می‌شود. هدایت فیلم پخش این فیلم سینمایی را برعهده دارد.

فیلم سینمایی "پیتزا مخلوط" مضمونی کمدی دارد و فیلمنامه آن را برزو نیک‌نژاد نوشته است. داستان درباره دو جوان شهرستانی است که از هفت سال پیش برای کسب ‌درآمد به تهران آمده‌اند و در یک پیتزا فروشی مشغول کار هستند.

علی صادقی، مجید صالحی، لیلا اوتادی، سعید آقاخانی، مهران غفوریان، محسن قاضی مرادی، فرهاد بشارتی، یوسف صیادی، الیزابت امینی، مینا جعفرزاده و الناز حبیبی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.



حسین قاسمی ‌جامی پیش از این فیلمهای سینمایی "چشم شیشه‌ای"، "پریا"، "تا مرز دیدار"، "زمزمه بودا" و ... را کارگردانی کرده است.