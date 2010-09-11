۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۳۳

هدایت فیلم "پیتزا مخلوط" را پخش می‌کند

هدایت فیلم مسئولیت پخش فیلم سینمایی "پیتزا مخلوط" به کارگردانی حسین قاسمی جامی را برعهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "پیتزا مخلوط" به کارگردانی حسین قاسمی جامی آماده نمایش شده است و بعد از ماه مبارک رمضان اکران عمومی می‌شود. هدایت فیلم پخش این فیلم سینمایی را برعهده دارد.

فیلم سینمایی "پیتزا مخلوط" مضمونی کمدی دارد و فیلمنامه آن را برزو نیک‌نژاد نوشته است. داستان درباره دو جوان شهرستانی است که از هفت سال پیش برای کسب ‌درآمد به تهران آمده‌اند و در یک پیتزا فروشی مشغول کار هستند.  

علی صادقی، مجید صالحی، لیلا اوتادی، سعید آقاخانی، مهران غفوریان، محسن قاضی مرادی، فرهاد بشارتی، یوسف صیادی، الیزابت امینی، مینا جعفرزاده و الناز حبیبی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
  
حسین قاسمی ‌جامی پیش از این فیلمهای سینمایی "چشم شیشه‌ای"، "پریا"، "تا مرز دیدار"، "زمزمه بودا" و ... را کارگردانی کرده است.
