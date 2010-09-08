تهران قدیم در جشنواره رحمت للعالمین

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه در چندین بخش مجزا برپاشده که شامل بخش غذاهای سنتی، زورخانه و ورزش های سنتی، چایخانه، شاهنامه خوانی، نمایش برخی مشاغل و خدمات اجتماعی چون سلمانی و آرایشگری، پنبه زنی، دوخت لحاف، فروشنده های دوره گرد و.. است.



نمایشگاه تهران قدیم در سالن اصلی بوستان گفتگو در بخش جنبی جشنواره رحمت للعالمین برپاست و بازدید برای عموم شهروندان رایگان است .



همچنین مراسم اختتامیه جشنواره، فردا پنجشنبه 18 شهریور با حضور مدیران ارشد فرهنگی و شهری و میهمانان خارجی برگزار می شود که البته برنامه ها تا روز عید سعید فطر ادامه دارد.



چهارمین جشنواره بین المللی «رحمت‌للعالمین» از جمله برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت ماه مبارک رمضان است که به همت فرهنگسرای ملل و با همکاری مراکز، نهادها و سازمان‌های مختلفی همچون سازمان فرهنگ‌و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه و نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌های کشورهای مختلف از تاریخ 14شهریورماه تا پایان ماه مبارک رمضان در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو به اجرای برنامه می پردازند.



در این جشنواره برنامه های متنوعی چون نشست و گردهمایی با موضوع فرهنگ رمضان در میان مسلمانان، برگزاری برنامه‌های شب شعر و ادب کشورها، سفره‌های اطعام و افطاری ملل مختلف با هدف آشنایی با فرهنگ و غذاهای اسلامی ، برنامه‌های مختلف هنری، کنسرت موسیقی و نمایشگاه هنرهای تجسمی برگزار می شود.