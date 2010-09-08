پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد شیراز سردرگم شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در پی انتشار اخبار زمان ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد افرادی که از دیروز به دانشگاه آزاد شیراز مراجعه کردند با مشکلات مختلفی حین ثبت نام مواجه شده اند.

یکی از پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد شیراز در مقطع کارشناسی ارشد به خبرنگار مهر گفت: پس از اعلام خبر زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد در روزهای 16، 17 و 18 شهریور ماه، از یکی از استانهای کشور به فارس و شیراز سفر کرده بودم که روز گذشته 16 شهریور ماه به دلیل نبود رایانه، مراجعه کنندگان تنها فرمهای ثبت نام را پر کردند و امروز نیز چهار سیستم در محل راه اندازی شده اما به دلیل نداشتن پسورد، دانشجویان با مشکل مواجه شدند.

وی ادامه داد: اکثر افرادیکه برای ثبت نام مراجعه کردند از شهرستانهای دور به شیراز آمدند و حال به دلیل مشکلات پیش آمده در روند ثبت نام با مشکل اسکان مواجه شدند و از آنجایی که اکثر این افراد قصد اقامت در شیراز را نداشتند نمی توانند هزینه بالای اقامت در هتل یا میهمانسرا را پرداخت کنند.

یکی دیگر از پذیرفته شدگان نیز گفت: من از طریق سایتها خبردار شدم که باید در این سه روز برای ثبت نام مراجعه کنم اما اکنون که به شیراز برای ثبت نام سفر کرده ام متوجه فقدان سیستمهای رایانه ای برای ثبت نام شده ام و امروز نیز که چند رایانه نصب شده، فاقد پسورد است.

رئیس دانشگاه: ثبت نام ارشد از پنجشنبه و مابقی از شنبه آغاز می شود

اما محمد جمال زاده رئیس دانشگاه آزاد شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: اخبار به یکباره زمان ثبت نام را اعلام کرده و از قبل نیز به ما نگفته بودند ضمن اینکه کارشناسی ارشد از فردا (پنجشنبه) و مابقی نیز از شنبه ثبت نام می شوند.

وی ادامه داد: اما در عین حال به مسئولان اعلام کردیم در صورت مراجعه افراد، مراحل ثبت نام انجام شود.

رئیس دانشگاه آزاد شیراز در خصوص سرگردانی دختران و پسران شهرستانی در شیراز تاکید کرد: امکاناتی که می شود در اختیار این افراد قرارداد خوابگاه های خودگردان است که در صورت مراجعه به دانشگاه در اختیار آنها قرار داده خواهد شد.