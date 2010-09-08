طرحهای مصوب ساوجبلاغ 30 درصد پیشرفت داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، علی حدادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دور اول سفر هیئت دولت به ساوجبلاغ که مهر ماه سال 86 به وقوع پیوست، هفت میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار برای اجرای 73 طرح عمرانی در این شهرستان به تصویب رسید.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی این طرح تاکنون 95 درصد اعلام شده است.

حدادی خاطرنشان کرد: تکمیل بیمارستان 96 تختخوابی امام جعفر صادق (ع)، تکمیل گاز رسانی به شهر جدید هشتگرد، اجرا و تکمیل ساختمان اداری شبکه بهداشت و درمان و احداث سه باب درمانگاه 10 تختخوابی در مناطق کوهسار، چهار باغ و طالقان بخشی از طرح های مصوب دور اول سفر بودند.

وی بیان کرد: در دور دوم سفر هیئت دولت به ساوجبلاغ هم که سال 88 انجام گرفت 21 طرح عمرانی با 133 میلیارد ریال در ساوجبلاغ به تصویب رسید.

فرماندار ساوجبلاغ یادآور شد: دو میلیارد تومان از اعتبار تخصیص یافته به ساوجبلاغ تا کنون جذب شده است و پیشرفت طرح ها هم 30 درصد اعلام شده است.

وی ادامه داد: ساخت ورزشگاه پنج هزار نفری ساوجبلاغ، ایجاد و راه اندازی شهرک صنعتی 800 هکتاری و ساخت بیمارستان 96 تخخوابی شهر جدید هشتگرد بخشی از طرح های مصوب دور دوم سفراست.

این هفته معاون اول رئیس جمهور و وزیر تعاون در قالب دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به ساوجبلاغ سفر کردند.