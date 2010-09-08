200 دانش آموز قمی در کنکور سراسری رتبه زیر هزار کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین امین جعفری ظهر چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم که در محل استانداری برگزار شد، بر لزوم شناسایی، حمایت و پشتیبانی از رتبههای برتر کنکور سراسری تأکید کرد و بیان داشت: امسال 200 دانش آموزی قمی در کنکور سراسری موفق به کسب رتبههای برتر شدند که لازم است از آنها تجلیل شود.
وی با بیان این که 28 نفر از این افراد توانستهاند رتبه زیر 100 کسب نمایند، اظهار داشت: از میان 200 نفر از افرادی که رتبههای زیر هزار کسب کردهاند، 32 نفر از میان دانش آموزان شاهد بودهاند و 167 نفر مابقی از بین دانش آموزانی که در سایر مدارس تحصیل میکنند میباشند.
امین جعفری با اشاره به این مطلب که تجلیل از این دانش آموزان علاوه بر ارج نهادن به تلاش آنها باعث میشود تا سایر دستگاههای استان نیز از وضعیت مطلوب دانش آموزان برتر اطلاع یافته و از آنان پشتیبانی نمایند، خاطر نشان کرد: برگزاری همایشهای تجلیل از نفرات برتر در کنکور سراسری راهی در جهت ایجاد انگیزه در مدیران، دانش آموزان و اولیاء آنان خواهد بود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان قم همچنین در خصوص سایر رتبههای کسب شده از سوی دانش آموزان قمی در آزمونها و مسابقات بیان داشت: کسب دو رتبه برتر و سه مقام دومی در مسابقات کشوری دانش آموزان مدارس کار و دانش، کسب مقام اول کشوری در خصوص مسابقه پرسش مهر، رتبه برگزیده کشوری در خصوص اجرای سرود دانش آموزی 1357 نفری در روز 220 بهمن ماه سال گذشته، هشت طرح دانش آموزی پذیرفته شده از مجموع 15 طرح راه یافته به جشنواره خوارزمی و ... از جمله موفقیتهای دانش آموزان استان قم در سطح کشور میباشد.
وی در ادامه به انجام طرح سنجش دانشآموزان بدو ورود به مدرسه اشاره کرد و گفت: در این طرح تا به امروز در مجموع 16 هزار و 911 نفر شرکت کردهاند که از نظر بینایی، شنوایی، هوش، فیزیک بدن، بیماریهای قلبی و ... مورد بررسی قرار گرفتهاند و برای آنان شناسنامه سلامت صادر شده است.
36 نفر به مدارس استثنایی ارجاع شدند
وی با اشاره به این که امسال تعداد کمتری از دانش آموزان به مدارس استثنایی ارجاع شدند ابراز داشت: از مجموع 16 هزار و 911 نفری که مورد سنجش قرار گرفتند، 2 هزار و 365 نفر برای آزمایشات بیشتر به مراکز ویژه فرستاده و در نهایت 36 نفر به مدارس استثنایی ارجاع شدند. آموزش دانش آموزان قبل از ازدواج یک ضرورت است
امین جعفری در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهادی در خصوص اجرای طرح آموزش پیش از ازدواج دختران سال چهارم دوره متوسطه و سال سوم هنرستانهای فنی و حرفهای و کار و دانش به جلسه شورای آموزش و پرورش استان ارائه داد و در خصوص این طرح اظهار داشت: این طرح با هدف آماده سازی دانش آموزان دختر سال آخر متوسطه که در آستانه ازدواج و ورود به زندگی مشترک قرار دارند و نیز به منظور پیشگیری از مشکلات پس از ازدواج آنان صورت خواهد گرفت که در مرحله اول قرار است 6 هزار و 500 نفر از دانش آموز دختر مدارس استان در این طرح شرکت نمایند که البته اجرای این طرح از سوی استاندار قم تصویب نشد.
120 نفر حماسه دفاع مقدس را در مدارس قم روایت می کنند
وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن آغاز سال تحصیلی جدید در مهر ماه و لزوم مشارکت همه نهادها ،سازمان ها و ادارت در آماده سازی مراسم بازگشایی مدارس اظهار داشت: در این خصوص در روز سی و یکم شهریورماه برگزاری جشن شکوفهها و جوانهها را برای دانش آموزان مقطع اول ابتدایی و اول راهنمایی خواهیم داشت و همچنین به مناسبت تقارن ایام بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس در روز سوم مهرماه نواختن زنگ پایداری را در مدارس خواهیم داشت و در این هفته نیز از حضور 120 نفر از راویان بنیاد حفط آثار و ارزشهای دفاع مقدس، معلمانی که در جهبهها حضور داشتند و بسیجیان در سپاه علی بن ابی طالب(ع) جهت ایراد سخنرانی به منظور انتقال ارزشها و مفاهیم دفاع مقدس به دانش آموزان در مدارس دعوت خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با تأکید بر لزوم شناسایی، حمایت و پشتبانی از رتبههای برتر آزمون سراسری تأکید کرد و اعلام داشت: امسال 200 نفر از دانش آموزان قمی موفق به کسب رتبههای زیر هزار در آزمون سراسری شدند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین امین جعفری ظهر چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم که در محل استانداری برگزار شد، بر لزوم شناسایی، حمایت و پشتیبانی از رتبههای برتر کنکور سراسری تأکید کرد و بیان داشت: امسال 200 دانش آموزی قمی در کنکور سراسری موفق به کسب رتبههای برتر شدند که لازم است از آنها تجلیل شود.
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