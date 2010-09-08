مردم لرستان 315 میلیون ریال به سیل زدگان پاکستان کمک کردند

ذبیح الله سیاهپوش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به جمع آوری کمکهای مردمی برای سیل زدگان پاکستان، اظهار داشت: مردم نوعدوست لرستان تاکنون مبلغی بالغ بر 315 میلیون ریال به سیل زدگان پاکستان کمک کرده اند.

وی با بیان اینکه در این راستا تعداد 19 پایگاه ثابت توسط هلال احمر در سطح استان لرستان مستقر شده است، خاطرنشان کرد: همچنین تعداد 15 پایگاه سیار نیز به این منظور در لرستان دایر شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان لرستان با اشاره به تشکیل ستادهای جمع آوری کمکهای مردمی در استان، عنوان کرد: همچنین در این راستا کارکنان جمعیت هلال احمر لرستان یک روز از حقوق شهریور ماه خود را به این امر اختصاص داده اند.

سیاهپوش یادآور شد: کمک هلال احمر استان لرستان درراستای تحقق شعارهای بشر دوستانه و تاکیدات مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و همچنین ابلاغ دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور صورت گرفته است.