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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

نمایش عکس "خیال" در نگارخانه اعتماد

نمایش عکس "خیال" در نگارخانه اعتماد

سومین نمایشگاه انفرادی عکس محمد خوشرو با عنوان "خیال" از تاریخ 19 تا 30 شهریورماه در نگارخانه اعتماد برگزار می شود.

محمد خوشرو با اعلام این خبر در خصوص برگزاری نمایشگاه خیال به خبرنگار مهر گفت : مجموع عکسهای به نمایش درآمده در این گالری متعلق به عکسهایی است که دو سال پیش از طبیعت گرفته ام و در قالب عکسهای انتزاعی از ساعت 15 الی 20 در معرض نمایش قرارمی گیرد.

وی در ادامه به شیوه عکاسی این مجموعه اشاره کرد و گفت : از سال 1382 کار عکاسی را آغاز کردم و مجموع عکسهایی که گرفتم آثاری آبستره و انتزاعی محض بوده است اما در مجموعه حاضر عناصر رئال و آبستره را به صورت مشترک درشیوه عکاسی به کار گرفتم ضمن اینکه این مجموعه با سیستم دیجیتال آرت عکاسی نشده است.     

خوشرو در پایان افزود : این نمایشگاه سومین نمایشگاه انفرادی است که از سال 85 تا کنون برگزار کرده ام همچنین کتابی از عکسهای انتزاعی و رئال من با عنوان خیال چندی پیش منتشر شده است. 

کد مطلب 1148337

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