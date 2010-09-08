نمایش عکس "خیال" در نگارخانه اعتماد

محمد خوشرو با اعلام این خبر در خصوص برگزاری نمایشگاه خیال به خبرنگار مهر گفت : مجموع عکسهای به نمایش درآمده در این گالری متعلق به عکسهایی است که دو سال پیش از طبیعت گرفته ام و در قالب عکسهای انتزاعی از ساعت 15 الی 20 در معرض نمایش قرارمی گیرد.

وی در ادامه به شیوه عکاسی این مجموعه اشاره کرد و گفت : از سال 1382 کار عکاسی را آغاز کردم و مجموع عکسهایی که گرفتم آثاری آبستره و انتزاعی محض بوده است اما در مجموعه حاضر عناصر رئال و آبستره را به صورت مشترک درشیوه عکاسی به کار گرفتم ضمن اینکه این مجموعه با سیستم دیجیتال آرت عکاسی نشده است.

خوشرو در پایان افزود : این نمایشگاه سومین نمایشگاه انفرادی است که از سال 85 تا کنون برگزار کرده ام همچنین کتابی از عکسهای انتزاعی و رئال من با عنوان خیال چندی پیش منتشر شده است.