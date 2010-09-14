مزارع مکانیزه تولید ماهی در فارس را افزایش می دهد

مظفر معظم در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: پنج میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات خشکسالی برای کمک به مکانیزه کردن مزارع تولید ماهی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: در این راستا با راه اندازی دستگاه های برگشت آب، درام فیلتر، پمپ هواده و اکسیژن علاوه بر کاهش برخی از هزینه ها تولید بیشتر را به همراه خواهد داشت.

مدیرکل شیلات استان فارس عنوان کرد: چهار هزار تن ماهی پرورشی در سال قبل برغم خشکسالی تولید شد که در سال جاری نیز پیش بینی ما همین میزان تولید است که نسبت به سال 86 حدود 40 درصد کاهش داشته است.