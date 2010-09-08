حسین کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتقادات چند روز گذشته در خصوص اینکه این بازیکن مدیون تیم ملی است و نباید در مورد تیم غیرمنصفانه صحبت کند، گفت: من مدیون تیم ملی هستم و اگر امروز کعبی، کعبی شده به خاطر تیم ملی و حمایت مردم است. البته هر بازیکنی دوست دارد در تیم ملی کشورش بازی کند که متاسفانه این فرصت امروز از من سلب شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بازی‌های تیم ملی را ندیده است، اضافه کرد: همزمانی تمرینات استیل آذین با مسابقات تیم ملی باعث شد بازی‌های تیم ملی را نبینم اما از موفقیت تیم ملی خوشحالم.

هافبک تیم فوتبال استیل آذین اضافه کرد: در هرشرایطی دوست داریم تیم ملی کشورم موفق شود زیرا این مسئله باعث شادی مردم ایران می‌شود. حتی اگر نتوانستم در فهرست بازیکنان حاضر در جام ملت‌ها قرار بگیریم، برای تماشای بازی‌های تیم ملی با هزینه شخصی به قطر خواهم رفت.

وی در مورد صحبت اخیر برانکو که گفته " متاسفانه کعبی را در تیم ملی ندیدم، آیا اتفاقی برای او افتاده؟"، اظهار داشت: برانکو همیشه به من لطف داشته و دارد. من فوتبالم را مدیون برانکو، دادکان و فرکی هستم زیرا آنها باعث شدند در تیم ملی بازی کرده و در تیم ملی اسم و رسم دار شوم. به او می‌گویم من سالم هستم و در حال حاضر تمام توانم را برای موفقیت استیل آذین به‌کار می‌بندم.

کعبی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم استیل آذین پیش از دیدار با صبای قم تاکید کرد: شرایط تیم بسیار خوب است امیدوارم با پیروزی در این دیدار، ضمن پشت سرگذاشتن مشکلات اخیر، دوباره به روزهای اوج بازگشته و خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه در گذشته‌های برق و مقاومت سپاسی شیراز در پایان نیم فصل در جایگاه‌‎های بالای جدول قرار داشتند اما در پایان فصل به دسته پائین‌تر سقوط کردند، افزود: ما لیگ را خوب شروع کردیم اما در چند بازی اخیر به خاطر اتفاقاتی که در باشگاه افتاد نتایج خوبی را کسب نکردیم، اما بازی‌های بسیاری تا پایان لیگ پیش رو داشته و می‌توانیم ناکامی‌ها را به بهترین شکل جبران کنیم.

هافبک تیم فوتبال استیل آذین با بیان اینکه امیر مهریزی از شرایط باشگاه شناخت داشته و حضور دوباره‌اش در باشگاه آرامش را به تیم بازگردانده است، در پایان گفت: به عنوان بازیکن نمی‌توانم در مورد مدیران گذشته اظهار نظر کنم و تغییر و تحولات به من مربوط نمی‌شود. من به مدیرانی که رفتند خسته نباشید می‌گویم و برای مدیرانی که امروز هستند، آرزوی موفقیت دارم.

دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و استیل آذین در هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 19:45 روز شنبه بیستم شهریورماه در ورزشگاه یادگار امام(ره) برگزار می‌شود.