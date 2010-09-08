پتانسیل ایجاد کانون قیر در پارک علم و فناوری کرمانشاه وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد جواد قاسمی بعداز ظهر چهارشنبه با حضور در پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه از برگزاری نشست شرکت های دانش بنیان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس بانک توسعه تعاون و وزیر تعاون در تهران خبر داد و گفت: براساس دستورالعمل های اعلام شده، شرکتهای تعاونی دانش بنیان می توانند تا سقف 20 میلیارد ریال از بانک توسعه تعاون وام دریافت کنند.

وی تصریح کرد: امسال نحوه حمایت مالی از پارک های علم و فناوری و مرکز رشد تغییر کرده است که جزییات آن به زودی اعلام خواهد شد.

در ادامه این نشست قاسمی ارزیابی خود را از مجموع فعالیت های پارک علم و فناوری کرمانشاه، مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به توانمندی نیروهای پارک علم و فناوری کرمانشاه فعالیت در خصوص ایجاد کانون قیر در این پارک یکی از پتانسیل های موجود است.

تولید مداد از مواد معدنی از اقدامات ارزنده پارک علم و فناوری کرمانشاه است

سرپرست اداره کل دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور یکی دیگر از فعالیت های ارزنده پارک علم و فناوری کرمانشاه را تلاش برای تولید مداد از مواد معدنی دانست و از مسئولین پارک علم و فناوری خواست با توجه به ظرفیت های استان در خصوص ایجاد کانون رب گوجه فرنگی در کرمانشاه تلاش کنند.

وی یکی دیگر از برنامه های ابتکاری پارک علم و فناوری کرمانشاه را راه اندازی وب سایت اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه (تکنونیوز) دانست و گفت: این حرکت یکی از برنامه های بسیار جالب پارک علم و فناوری کرمانشاه است که سایر پارک های کشور کمتر به این موضوع توجه داشته اند و این وب سایت می تواند منشأ خدمات بسیار ارزنده ای به منطقه و حتی کل کشور باشد.

قاسمی از مدیران این نشریه الکترونیک خواست تا با برنامه ریزی، موفقیت ها و دستاوردهای سایر پارک ها و مراکز رشد واحدهای فناوری کشور را از طریق این وب سایت اطلاع رسانی کنند.

جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس منشأ خدمات فراوانی به منطقه غرب کشور خواهد بود

همچنین یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره از سوی سرپرست اداره کل دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، برگزاری جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس در کرمانشاه بود و اظهار داشت: این جشنواره هر چند که تجربه برگزاری اولین دوره آن است اما می تواند منشأ اثر و خدمات فراوانی به منطقه غرب کشور باشد.

وی به مسئولین برگزاری این جشنواره پیشنهاد داد تا با توجه به پتانسیل ها و امکانات خوب موجود در استان کرمانشاه برگزاری یک تور تفریحی سیاحتی را در کنار سایر برنامه های جشنواره در نظر بگیرند.

در ابتدای این جلسه رضا رحیمی معاون فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه توضیحات کاملی از روند برگزاری جشنواره فن آفرینی زاگرس، اقدامات انجام شده و برنامه های آتی ارائه کرد.