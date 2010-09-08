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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۰۱

قنبری در گفتگو با مهر:

افراطیان در همه ادیان در اقلیت قرار دارند

افراطیان در همه ادیان در اقلیت قرار دارند

استاد دانشگاه ادیان و مذاهب قم با اشاره به اینکه افراطی‌گری ناشی از ناآگاهی است، گفت: افراطیان در تمام ادیان در اقلیت قرار دارند و اظهارت افراطی با روح ادیان در تضاد است.

دکتر حسن قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهار کشیش مسیحی برای به آتش کشیدن قرآن در روز 11 سپتامبر توسط  آمریکاییها و تأثیر آن بر گفتگوهای میان اسلام و مسیحیت گفت: افراطیان دینی در همه ادیان وجود دارند ولی این گروه در اقلیت قرار دارند. برای نمونه جریانات طالبانی و وهابیت جریانهای افراطی در اسلام هستند که با روح اسلام تناسب ندارند و در تضاد با این روح هستند.

وی تأکید کرد: اظهارات این کشیش کلیسا هم ناشی از همین گرایش افراطی است که با رویه و گرایش اصلی خود مسیحیت و کلیسا نسبتی ندارد.

مترجم "آیین کاتولیک" تصریح کرد: مسیحیت در دهه‌های اخیر به گفتگوی میان ادیان پی برده است. لذا این اقدامات و اظهارات به نظر نمی‌رسد که تأثیر زیادی بر این روند غالب و گفتگوی میان ادیان داشته باشد.

وی افزود: در دنیای امروز نیاز به گفتگو بیش از پیش احساس می‌شود و به نظر نمی‌رسد که چنین اظهاراتی بتواند به این روند عمومی خدشه وارد کند و تأثیر آنچنانی بر این روند داشته باشد.

مؤلف "دین و اخلاق از نگاه هانس کونگ" در ادامه اظهار داشت: همه مطلع و آگاه هستند که این اظهارات از ناحیه افرادی افراطی صورت می‌گیرد که در اقلیت قرار دارند و با روح حاکم بر ادیان در تضاد قرار دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این اقدامات در راستای اسلام‌هراسی است، گفت: این اقدامات را می‌توان در راستای اسلام‌هراسی تلقی کرد ولی باید توجه داشت که در فضای فرهنگی و در میان اهل قلم و در غرب و مسیحیت که دارای آگاهی هستند این گونه اظهارات و اقدامات نمی‌تواند تأثیری داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: این اظهارات و اقدامات تنها در میان کسانی که ناآگاه هستند شاید تأثیری داشته باشد.

این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: اگر کسانی هستند که به اسلام هراسی دامن می‌زنند در مقابل کسانی در غرب وجود دارند که در خصوص گفتگو و به ویژه گفتگوهای میان دینی کتاب می‌نویسند و این گفتگوها را تشویق می‌کنند.

کد مطلب 1148350

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