سوئد، کره جنوبی و رومانی نمایندگان خود را به آکادمی اسکار معرفی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی درام جوانانه "سیمون ساده" به کارگردانی بیل اسکارسگارد به عنوان نماینده سوئد برای دریافت این جایزه اعلام شده است. این فیلم روز جمعه اکران خود را در سوئد آغاز کرد و ضمن فروشی قابل توجه، نقدهای مثبتی را از منتقدین این کشور دریافت کرده است.



رومانی فیلم ستایش شده "اگر بخواهم سوت بزنم، سوت می‌زنم" نخستین تجربه فیلمسازی فلوریان سربان را به اکادمی هنرهای سینمای اسکار معرفی کرد. این فیلم داستان نوجوان بزهکاری را روایت می‌کند که پس از آزادی از دارالتادیب با گمشدن مادرش مواجه شده و به دنبال او می‌گردد.این فیلم جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین را دریافت کرد.



" رویای پابرهنه" ساخته کیم تای هیون نیز از سوی کره جنوبی به عنوان نماینده سینمای این کشور در رقابتهای اسکار سال آینده معرفی شده است. این فیلم یک درام ورزشی بر اساس داستانی واقعی است. "رویای پابرهنه" روایتگر داستان فوتبالیست بازنشسته‌ای است که پس از ورشکستگی به جزایر تیمور می‌رود و به آموزش فوتبال به نوجوانان محروم این جزیره دور افتاده مشغول می‌شود.



این فیلم همزمان با برگزاری رقابتهای جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی در کره اکران شد و 000/330 تماشاگر داشت. "عبور‌" عنوان فیلم قدیمی کیم تای هیون است که در سال 2008 نماینده سینمای کره جنوبی در رقابتهای اسکار بود.



نمایندگان کشورهای مختلف برای دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان باید تا ساعت پنج صبح روز اول اکتبر ( 9 مهر) به وقت لس آنجلس به آکادمی معرفی شوند. اسامی پنج نامزد این جایزه نیز روز 25 ژانویه 2011 ( 5 بهمن) اعلام خواهد شد.

هشتاد و سومین دوره جوایز اسکار روز 27 فوریه (هشت اسفند) در سالن کداک تیه تر لس آنجلس برگزار می‌شود.

