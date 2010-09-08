بازیکنان تیم فوتبال سایپا پاداش ویژه می گیرند

به گزارش خبرنگارمهر، درضیافت افطاری که عصر امروز چهارشنبه با حضورکلیه اعضای کادر و بازیکنان تیم های فوتبال و والیبال باشگاه سایپا در محل پارک چیتگر برگزارخواهد شد ، از سوی آرش کوشا مدیرعامل باشگاه سایپا به مناسبت عید سعید فطر پاداش ویژه ای به بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه اهداء خواهد شد .

در این مراسم همچنین پاداش ویژه ای ازسوی مدیریت باشگاه سایپا به سعید یوسف زاده که به تازگی صاحب فرزند شده است، اهداء خواهد شد .

تیم فوتبال سایپا درهفته هشتم رقابتهای لیگ برتر روزجمعه در ورزشگاه انقلاب کرج با قضاوت یدالله جهانبازی به مصاف شاهین بوشهر خواهد رفت. تیم سایپا با 7 امتیاز در مکان شانزدهم مسابقات لیگ برتر قرار دارد .