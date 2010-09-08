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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۱۶

در آستانه دیدار باشاهین بوشهر/

بازیکنان تیم فوتبال سایپا پاداش ویژه می گیرند

بازیکنان تیم فوتبال سایپا پاداش ویژه می گیرند

به منظور تقوبت روحیه بازیکنان تیم فوتبال سایپا در آستانه دیدار با شاهین بوشهر مدیریت این باشگاه پاداش ویژه ای را به بازیکنان این تیم اهداء خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، درضیافت افطاری که عصر امروز چهارشنبه با حضورکلیه اعضای کادر و بازیکنان تیم های فوتبال و والیبال باشگاه سایپا در محل پارک چیتگر برگزارخواهد شد ، از سوی آرش کوشا مدیرعامل باشگاه سایپا به مناسبت عید سعید فطر پاداش ویژه ای به بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه اهداء خواهد شد .

در این مراسم همچنین پاداش ویژه ای ازسوی مدیریت باشگاه سایپا به سعید یوسف زاده که به تازگی صاحب فرزند شده است، اهداء خواهد شد .

تیم فوتبال سایپا درهفته هشتم رقابتهای لیگ برتر روزجمعه در ورزشگاه انقلاب کرج با قضاوت یدالله جهانبازی به مصاف شاهین بوشهر خواهد رفت. تیم سایپا با 7 امتیاز در مکان شانزدهم مسابقات لیگ برتر قرار دارد .

کد مطلب 1148353

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