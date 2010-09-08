30 هزار نفر در بخش تعاونی اسلام آباد غرب فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، صدرالله بابلی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ای که به منظور تجلیل از تعاونگران نمونه این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: با عنایت به توجه ویژه دولت به سرمایه گذاری در بخش تعاون 14 میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل بنگاههای زود بازده و منابع مختلف تبصره ای و بانک توسعه تعاون پرداخت شده که زمینه ایجاد شغل برای پنج هزارو608 نفر را بطور مستقیم و غیر مستقیم فراهم نموده است.

وی در ادامه با مهم ارزیابی کردن نقش تعاونی های مسکن مهر در کشور گفت: با پیگیری های خوب تعاونی های مسکن شهرستان، هشت هزارو500 نفر از افراد متقاضی دارای شرایط شناسایی که در فاز اول ابن طرح تا کنون در زمینی به مساحت 29 هکتار کار ساخت مسکن مهر آغاز شده است.

در پایان این جلسه ازچهار نفر از تعاونگران نمونه شهرستان با اهدا جایزه و لوح یادبود قدردانی به عمل آمد.