تجهیز و نوسازی تمامی مدارس قم نیازمند اعتبار بیشتری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، نصرالله رئیسی ظهر چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم که در محل استانداری برگزار شد، با بیان این ه فرسودگی تجهیزات در مدارس قم بالا است، اظهار داشت: رقم اعتباری که برای این منظور اختصاص پیدا می‌کند جوابگوی نیازها نیست و برای این که حداقل تجهیزات اولیه در مدارس خریداری و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد باید اعتبارات این بخش افزایش یابد.



وی در این خصوص اضافه کرد: در سال‌های اخیر از سوی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه‌ای مبنی بر اختصاص اعتباری بالغ بر 12 درصد از محل اعتبارت تملک دارایی جهت جایگزینی تجهیزات نو به جای تجهیزات فرسوده مدارس دریافت شده است.



امسال 629 میلیون تومان برای تجهیز مدارس قم هزینه شده است



رئیسی با اشاره به این که امسال 629 میلیون تومان تجهیزات برای مدارس جدید، در حال احداث و قدیمی قم خریداری شده است، بیان داشت: با این اعتبار هنوز تمامی مدارس نتوانسته‌اند از تجهیزات نو و مناسبی برخوردار شوند.



مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم همچنین در خصوص طرح نوسازی مدارس استان ابراز داشت: در سال گذشته 15 درصد از اعتبارات تملک دارایی به امر نوسازی مدارس استان اختصاص یافت که از این محل 150 واحد مدرسه نوسازی شد که این اقدامات شامل عایق‌کاری سقف، آسفالت محوطه حیاط مدرسه، سرویس‌های بهداشتی، تجهیزات مکانیکی و برقی، رنگ کاری دیوراها و دیوار نوشته‌ها و ... می‌باشند.



وی اضافه کرد: همچنین طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته 25 میلیون تومان از محل تملک دارایی به طرح بسیج سازندگی مدارس اختصاص یافت که در اختیار کسانی که در این طرح شرکت کرده بودند قرار گرفت و امسال نیز رقم 40 میلیون تومان از محل تعمیرات اساسی به این امر اختصاص یافت که تمامی تعمیرات اساسی و ضروری که برای مهر ماه نیاز است در مدارس انجام شد.



15 پروژه نیمه تمام مدارس در مهرماه امسال آماده تحویل است



رئیسی در خصوص پروژه‌های مدارس نیمه تمام در استان بیان داشت: از تمامی پروژه‌های مدارس نیمه تمام استان بازدید شد و مبادله موافقت نامه‌های آن نیز صورت گرفت و تخصیص اعتبار نیز در حد 30 درصد ابلاغ شد که کار بیشتر آنها تمام شده و تا امروز 617 میلیون تومان برای آنها هزینه شده است و 15 واحد آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی،متوسطه و هنرستان آماه تحویل شده است.



وی در خصوص پروژه مدرسه نیمه تمام منطقه پردیسان گفت: در مورد این پروژه دچار مشکل بودیم و به همین دلیل نیز کار این انجام این پروژه به تعویق افتاد ولی امسال در حدود 20 روز قبل اعتبار آن نیز تامین شد و چون کار ساخت آن دیر آغاز شد این پروژه در مهرماه نهایتا آبان ماه آماده تحویل خواهد بود.