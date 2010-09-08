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۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

با هزار فعال صلح ؛

30 کشتی در ماه اکتبر به سوی غزه روانه می شوند

30 کشتی در ماه اکتبر به سوی غزه روانه می شوند

یک روزنامه صهیونیستی با اشاره به آمادگی موسسات حقوقی در اروپا و آمریکا برای اعزام 30 کشتی دیگر به سوی نوار غزه نگرانی خود را از این مسئله پنهان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، کاروان کشتی های حامل کمک های انساندوستانه که شامل 30 کشتی می شود در ماه اکتبر (آبان ماه) به سوی غزه روانه می شود.

یکی از هماهنگ کنندگان کاروان کشتی های جدید کمک رسانی غزه در این باره اظهار داشت: این کاروان در نظر دارد به منظور تسهیل حرکت به سوی سواحل غزه موعد حرکت کشتی ها را رسانه ای نکرده تا ارتش اسرائیل نتواند برنامه ای در این زمینه اجرا کند.

بنابر این گزارش در 30 کشتی جدید اعزامی به نوارغزه علاوه بر کمکهای انساندوستانه، فعالان صلح از کشورهای اسپانیا، یونان، نیوزیلند، انگلیس، ترکیه، آمریکا، فرانسه، سوئد و کشورهای عربی حضور جدی دارند.

منابع آگاه تعداد این فعالان صلح را 1000 نفر ارزیابی کرده اند که در میان آنها خبرنگاران نیز وجود دارند.

در همین راستا یک منبع آگاه در ارتش رژیم صهیونیستی به روزنامه معاریو خبر داد: ما در مسئله اعزام کشتی های جدید به سوی غزه کاملا هوشیار هستیم و تحولات آنرا پیگیری می کنیم و حتی لحظه ای در توقف این کشتی ها تردید نخواهیم کرد.

کد مطلب 1148361

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