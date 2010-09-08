اشتون هتک حرمت مقدسات اسلامی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگوهای وزیر خارجه اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران کرد که "کاترین اشتون" به صورت آشکارا طرح یکی از کشیش ها مبنی بر هتک حرمت مقدسات اسلامی از جمله قرآن کریم در آستانه سالگرد حملات 11 سپتامبر را محکوم کرد.

وی افزود: نمایندگان عالیرتبه به تمام اصول مذهبی احترامی می گذارند و به آتش کشیدن قرآن کریم روش مناسبی نیست.

اظهارات اشتون پس از آن مطرح می شود که "تری جونز" یک کشیش آمریکایی در ایالت فلوریدا در سخنانی نژادپرستانه و تحریک آمیز اعلام کرده در آستانه نهمین سالروز حملات 11 سپتامبر قرآن کریم به آتش کشیده شود. "دیوید پترائوس" فرمانده نظامیان آمریکا در افغانستان نیز اخیرا به عواقب هتک حرمت به مقدسات اسلامی هشدار داد.

دولت آمریکا در سالهای گذشته با مرتبط کردن بدون دلیل حملات 11 سپتامبر 2001 به مسلمانان باعث شد که یک موج ضد اسلامی در غرب شکل بگیرد و رسانه های غربی نیز با تبلیغات منفی خود به این روند دامن زدند و این روند همچنان ادامه دارد.