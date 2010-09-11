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۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۳۹

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گره دین و اندیشه: رضایت خالق هستی و جلب رحمت بیکران آن معبود یکتا، خیر و برکت را برای بندگان خداجوی به همراه داشته و چنین بندگانی در زمره حق طلبان و خداجویان راستین قرار خواهند داشت.

آیه روز:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَیَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ .

[آیا چنین کسى بهتر است] یا آن کسى که او در طول شب در سجده و قیام اطاعت [خدا] مى‏کند [و] از آخرت مى‏ترسد و رحمت پروردگارش را امید دارد بگو آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند تنها خردمندانند که پندپذیرند .

سوره زمر، آیه 9

حدیث امروز:

پیامبر اکرم(ص):

اِنّى لَم اُبعَث لَعّانا وَ اِنّما بُعِثتُ رَحمَةً.

من پیامبر نشده ام که لعن و نفرین کنم، بلکه مبعوث شده ام تا مایه رحمت باشم.

کنزالعمال، ح 8176

کد مطلب 1148367

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