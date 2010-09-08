کارگروه حجاب و عفاف در مدارس کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی عصر چهارشنبه در جلسه شورای عفاف و حجاب که در سالن کنفرانس شهید جعفری کرمان برگزار شد، اظهارداشت: کار فرهنگی در خصوص حجاب و عفاف باید به صورت تدریجی و مستمر باشد تا حوزه تاثیرگذاری گسترده ای در جامعه انجام و فکر خوب و موثر القاء شود.

فتحی به بهره گیری از مدیران مجرب با ظرفیت بالای علمی و مذهبی اشاره کرد و افزود: مدیران توانمندی که از استادان حوزه و دانشگاه، انجمنها و مشاوران خوب استفاده کنند بازخورد مثبت آن را در دانش آموزان دریافت خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از تشکیل کارگروه عفاف و حجاب در مدارس کرمان خبرداد و گفت: در مجموعه معاونت پرورشی و عهده داری دبیری شورا توسط امور بانوان از تشکیل چنین شورایی حمایت می کنیم.

وی گفت: باید جلسات این شورا به صورت ماهیانه برگزارشود و از طرحهای نو و بدیع همراه با خلاقیت استقبال و حمایت مالی می کنیم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در ادامه تصریح کرد: برگزاری جلسات پرسش و پاسخ، برگزاری دوره های آموزشی و نمایشگاه های فرهنگی و مذهبی، توزیع لوح فشرده در زمینه توسعه و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب و بهره گیری از استادان مجرب حوزه و دانشگاه در مدارس را از اقدامات انجام شده در راستا ترویج فرهنگ حجاب و عفاف است.

حجت الاسلام مجید سجادی همچنین گفت: کارگروه تخصصی حجاب و عفاف ویژه مدرسان در کرمان تشکیل شد و این کارگروه درمناطق و شهرستانها هم برگزار خواهد شد.

رئیس گروه انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در ادامه، احیاء سنتهای اسلامی، ملی و موثر در حوزه عفاف و حجاب در جامعه، توجه به فرم واحد مدارس دخترانه و پسرانه، اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف در مدارس مرجع داری موقعیت بهتر و جلسات پرسش و پاسخ دانش آموزان را از جمله پیشنهادهای این حوزه برای سال تحصیلی آینده عنوان کرد.

کریم ایزدی افزود: در سال گذشته مسابقه بزرگ کتابخوانی همسران موفق و شناسه های تربیتی حجاب برتر در بین اولیاء و دانش آموزان استان برگزارشد که با استقبال گسترده اولیاء دانش آموزان روبرو شدیم.

رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان در ادامه افزود: در خصوص حجاب و عفاف سخنرانان برجسته ای به مناطق مختلف استان اعزام کرده ایم که انجام این اقدامات تاثیرگذار بوده است.