حجت االاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با فراخوان یک کشیش آمریکایی مبنی بر سوزاندن قرآن در سالروز حملات یازدهم سپتامبر گفت: بعید می دانم این کشیش و طرفداران این کلیسا دست به چنین اقدامی بزنند.

وی افزود: اهانت نسبت به هر دین، فرهنگ و سنتی بسیار نابخردانه و جاهلانه و متعصبانه است. این اقدام از سوی تمام انسانهای آزاد، دوراندیش ، عاقل و پیروان همه ادیان محکوم خواهد بود، گذشته از اینکه مسلمانان نیز از این اقدام اعلام بیزاری می کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به اینکه برخی گروههای سیاسی این اقدامات را مورد پشتیبانی قرار داده اند گفت: بی تردید صهیونیستها در رأس آن هستند. این افراد باید بدانند چنین فراخوانهایی باعث ایجاد شکاف بیشتر میان پیروان ادیان می شود. ما همه وظیفه داریم مردم و پیروان ادیان را به هم نزدیک کنیم.

اختری تأکید کرد: سران مذاهب، روحانیون، اسقفها، کشیشها، علما و دانشمندان ادیان باید تلاش کنند طرفداران ادیان به یکدیگر نزدیکتر شده و همکاری بین مذهبی توسعه یابد. اگر این افراد به واقع طرفدار انجیل هستند، باید بدانند پیروان حضرت مسیح به محبت و مهربانی مشهور هستند چرا که بسیاری از تعالیم انجیل مانند قرآن به ایجاد محبت و اخوت میان مردم تأکید کرده است.

وی یادآور شد: قرآن کتابی است که مردم را به برادری، صلح و حمایت و دستگیری فقرا، ایتامین و محرومین دعوت می کند. قرآن مردم را به عبادت خدا، ارتباط با غیب، خودسازی، تقوا، پرهیزکاری و مبارزه با فساد دعوت می کند. آیا با چنین ویژگیها و معارفی می توان قرآن را مورد اهانت قرار داد؟

حجت الاسلام اختری گفت: باید راهی یافت که با سران این حرکت گفتگو کرد و آنها را متوجه حقیقت اسلام و قرآن کرد. بی تردید می توان گفت آنها قرآن را درک نکرده اند. ممکن است آنها تحت تأثیر اقداماتی قرار گرفته اندکه برخی به نام اسلام انجام داده اند. گرچه هنوز ثابت نشده است که حوادث یازدهم سپتامبر از سوی مسلمانان انجام شده است ، این حرکت از سوی امپریالیسم جهانی به ویژه آمریکا و صهیونیستها سازمان دهی شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: بسیاری از مسلمانان، علمای مسلمان، سازمانهای اسلامی و کشورهای اسلامی در همان روز یازده سپتامبر 2001 اعلام کردند اسلام با تروریسم مخالف است . مسلمانان اعلام کردند افرادی که دست به این اقدام زده اند از ما نیستند. اسلام از تروریسم و خشونت به دور است و این نوع اقدامات را محکوم می کند.

وی از مؤسسات و سازمانهای اسلامی در غرب خواست تلاش کنند این افراد با اسلام بیشتر آشنا شده و رویکردهای افراطی نسبت به اسلام که در نتیجه جهل و نادانی به وجود آمده از بین برود.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: انتظار می رود مجامع بین المللی چون کمیسیون حقوق بشر و سازمان کنفرانس اسلامی از راههای حقوقی و قانونی مانع انجام چنین اقداماتی شوند. چرا که این اقدامات موجب ایجاد تنش میان مسلمانان و غیر مسلمانان خواهد شود باید پیش از اجرایی شدن از آن جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: مجمع جهانی اهل بیت نیز به نوبه خود وظیفه خود را در رابطه با محکومیت این اقدام انجام می دهد.