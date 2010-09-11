گروه اول کاروان پوهانگ به اصفهان وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این مسئولان تیم فوتبال پوهانگ کره جنوبی اعلام کرده بودند، نوزدهم شهریورماه با کاروان 43 نفری به اصفهان سفر می‌کند، ساعت 23 جمعه با بیست و هشت نفر که شامل اعضای کادر سرپرستی، فنی و بازیکنان است، وارد ایران شدند.

آنها پس از ورود به اصفهان با اسکورت مسئولان باشگاه ذوب آهن به هتل کوثر رفته و قرار است ساعت 16 امروز نخستین تمرینشان را در زمین چمن ورزشگاه ملت برگزار کنند.

بخش دوم کاروان تیم فوتبال پوهانگ کره جنوبی، روز سه شنبه وارد اصفهان می‌شود. البته کاروان این تیم چهارشنبه شب و پس از پایان دیدار با ذوب آهن، با پروازی اختصاصی به کره جنوبی باز می‌گردد.

دیدار رفت تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پوهانگ استیلرز کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 روز چهارشنبه 24 شهریورماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.